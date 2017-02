«Spiegel»-Cover sorgt in USA für Gesprächsstoff

artikel-ansicht/dg/0/

Washington/Hamburg (dpa) Mit seinem neuen Titelbild zu Donald Trump hat «Der Spiegel» in den USA Reaktionen hervorgerufen. Die Illustration zeigt den US-Präsidenten als Henker der Freiheitsstatue: In der einen Hand hält er deren abgetrennten blutenden Kopf, in der anderen Hand ein Messer.