Potsdam (dpa) Berliner und Brandenburger müssen sich in der kommenden Woche wieder auf eisige Temperaturen gefasst machen. Vor allem zur Wochenmitte hin wird es Dauerfrost geben und die Höchsttemperaturen bleiben im Minusbereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Potsdam mitteilte. Zum Wochenstart müssen Autofahrer aufpassen, weil es in der Nacht zu Montag wegen stellenweise Niederschlags glatte Straßen geben könnte.

Das Wochenende begann dagegen vielerorts relativ mild. Im Havelland und in der Niederlausitz zeigte sich laut DWD am Samstag die Sonne. Es wurden Höchsttemperaturen in Berlin bis zu sieben und in Brandenburg bis zu acht Grad erwartet. Am Sonntag sollte es in der Region bis zu sieben Grad geben.