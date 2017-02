Ingolstadts Cohen droht Ausfall für Spiel gegen FC Bayern

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der FC Ingolstadt muss in der kommenden Woche gegen den FC Bayern München womöglich auf Mittelfeldspieler Almog Cohen verzichten.

Der Israeli hatte sich beim Abschlusstraining am Freitag eine Innenbandzerrung zugezogen und konnte deshalb beim Gastspiel bei Hertha BSC nicht mitwirken, wie Maik Walpurgis nach der 0:1-Niederlage erklärte. «Er wird voraussichtlich zehn Tage ausfallen. Es wird also auch für das Bayern-Spiel eng», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten in Berlin.

Der 28 Jahre alte Cohen war im zentralen Mittelfeld der Oberbayern zuletzt eine feste Größe und hatte beim 3:1 gegen den Hamburger SV in der Vorwoche ein Tor erzielt. Ingolstadt tritt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) vor eigenem Publikum gegen den deutschen Rekordmeister von Trainer Carlo Ancelotti an.