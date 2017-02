Der sonderbare Rundschild des Ritterkönigs

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Kurfürsten, Markgrafen, Fräulein, Bürger, Handwerker, Bauern und Mägde etc. - auch das Havelland erlebte im Mittelalter nicht nur finstere Zeiten. Ausgerechnet Ritter stehen hier aber für fiese Gestalten, die andere um ihren Besitz brachten. Das waren die sogenannten Raubritter im 14./15. Jahrhundert, von denen die Quitzows mit ihren Burgen in Friesack und Plaue am berühmtesten wurden. Doch wer mag Modell gestanden haben für die Ritter im Dom zu Brandenburg?

Originale und zeitgenössische Darstellungen von Rittern mit Schwert und Rüstung sollen eine Rarität im Märkischen sein. Um so faszinierender sind deshalb die Kämpfergestalten an einem Säulenkapitell in der Krypta des Doms. Bis auf die Schätzung, dass die Entstehung um 1220 erfolgt sein soll, liegt kaum etwas Greifbares an Erkenntnissen über die Ritter vor, die so völlig andersartig zu sein scheinen. Denn der unbekannte Steinmetz hat sie mit Fischschwänzen in Sandstein gemeißelt. Und das sind längst noch nicht alle Sonderlichkeiten.

Wohl in Ermangelung harter Fakten ist in einem Büchlein der Gegenwart, das im Museumsshop des Doms erhältlich ist, von einer "Kampfszene grotesker Mischwesen" die Rede. Die Autoren des 1885 erschienenen Buchs "Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg" stellten zumindest einen Interpretationsversuch an. Damals hieß es noch, es seien ein Markgraf, ein Vasall und ein Slawe dargestellt. Dieses Kapitell habe also eine Erinnerung an den Jahrhunderte langen Kampf zwischen Sachsen und Slawen bewahrt. Die damaligen Betrachter meinten, ein mit Zipfelmütze dargestellter Ritter mit Schild und Streitaxt sei der Slawe, der Ritter mit Kettenhemd und -haube sowie Schild und Schwert der Vasall und der Ritter mit Kettenhemd, Topfhelm, Schild und Schwert sei der Markgraf. Bei letzterem ist ein hoher Status durchaus nachvollziehbar, ist doch auf dem Helm auch eine Krone zu erkennen.

Was bis ins 19. Jahrhundert nicht zu sehen war, verbarg sich im Schlitz zu einem benachbarten Säulenkapitell. Das ist die vierte Szene, deren Kopie nun an einer nahen Wand in der Krypta hängt. Dort ist ein Mann mit langem, spitzen Bart zu sehen, der weder Rüstung noch Waffen, dafür aber auch eine Zipfelmütze trägt. Es handelt sich also um ein Quartett. Folgt man der Interpretation von 1885, dann müsste es sich ebenso um einen Slawen handeln, dessen Körpersprache ihn aber zum Hauptakteur im Quartett zu erheben scheint. Das beißt sich jedoch mit der geschichtlich überlieferten Realität, wonach nicht die Slawen nach der Christianisierung die Häupter am höchsten trugen. Dieser unbewaffnete Mann, der sich mit der linken Hand an den Bart und mit der rechten an den Fischschwanz greift, könnte aber die anderen durchaus durch Weisheit überragen.

Der Steinmetz machte sich die Mühe, wesentliche Unterscheidungsmerkmale zu verwenden. Woraus sich seine Phantasie speiste oder ob er Vorgaben umsetzte wie bei einem Auftragswerk, ist freilich unbekannt. Der Mann mit Bart unterscheidet sich von den drei Rittern nicht nur durch nicht vorhandene Bewaffnung, sondern auch durch Schwimmfüße an seinem Rumpf, der wie ein Mix aus Fisch- und Vogelleib anmutet. Die Kämpfer verfügen über Hufe.

Bei genauerem Hinsehen wird zudem deutlich, dass sich die vier "grotesken Mischwesen" auch durch Nichtvorhandensein bzw. die Art von Flügeln unterscheiden. Während der mutmaßliche Vasall gar keine Flügel hat, setzen sie bei Slawe und Markgraf am Fisch- bzw. Vogelleib an. Der bärtige Mann trägt indes Flügel, die sich anscheinend auf dem Rücken befinden, wie bei einem Engel.

Was mag sich der Künstler dabei nur gedacht haben? Er springt auch in den Epochen hin und her, was sich bei den Rittern offenbart. Diesbezüglich hilft ein Besuch auf der Internetseite www.brandenburg1260.de auf die Sprünge. Dort stellt der Autor Elemente der Kriegsausrüstung um 1260 vor, etwa der Beginn des Spätmittelalters. Wie es dort über den Brandenburger Ritter mit Helm heißt, sei das Schwert mit Pilzknauf und kurzer Parierstange eher altmodisch, "auffällig auch der für Ritterdarstellungen sehr ungewöhnliche Rundschild".

Dieser kam laut einhelligen Angaben auf anderen Internetseiten in frühmittelalterlicher Zeit zum Einsatz, also vor 1050. Erst während der Renaissance (15./16. Jahrhundert) hat man den Rundschild wieder benutzt. Indessen kam der Topfhelm an der Wende zum 13. Jahrhundert auf. Er passt in die Zeit der Entstehung des Säulenkapitells.

Das 13. Jahrhundert war geprägt durch die Kreuzzüge, durch die das christliche Europa das Heilige Land mit Jerusalem zurückerobern wollte. Damals entstand auch die heute sogenannte Maciejowski-Bibel, auch als Kreuzfahrer-Bibel bekannt. Zur Illustration dienten zeitgenössische Abbildungen von Rittern, die sich mit den Heiden bzw. Gegnern der Israeliten schlugen. Die Maciejowski-Bibel dient vielen Freunden des Mittelalters, die in ihrer Freizeit gern als Ritter auftreten, als Vorlage für Kleidung und Rüstung. Und in eben dieser Bibel wird auch der israelitische König David mit Topfhelm und Krone dargestellt. Die Heiden, und nur sie, tragen dort Rundschilde. Es gibt keine Erklärung dafür, warum der Ritterkönig im Dom zu Brandenburg einen solchen Rundschild trägt. Er ist übrigens der einzige im Quartett, dessen Gesicht dank Helm nicht zu sehen ist.

Über das Schwert (mit Scheibenknauf) des Dom-Ritters mit Kettenhemd und -haube schreibt der Autor auf www.brandenburg1260.de, dass es typisch sei für die Epoche. Die Schildform sei aber schon stark veraltet. Ein Salamander, wie der dort ins Schild gemeißelte, findet sich übrigens auch in der Gralsliteratur des 13. Jahrhunderts.

Es hat den Anschein, als hätte der Steinmetz Waffen und Rüstungselemente dargestellt, zwischen denen Jahrhunderte liegen und die, zumindest was den Rundschild betrifft, auch multikultureller Natur sein könnten. War das tatsächlich die Absicht des Künstlers, so stellt sich die Frage, ob die vier Gestalten nicht auch verschiedene Epochen repräsentieren oder gar verschiedene Lebensphasen bzw. Leben einer rechtshändigen Person, von der man womöglich meinte, sie habe den Heiligen Gral besessen. Von diesem mythischen Gegenstand, der das Mittelalter euphorisierte und nach dem bis heute gesucht wird, heißt es schließlich, er sei Quell ewiger Lebenskraft.