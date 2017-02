Vortrag über Militärspionage in der Heide

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) "Der Sowjetische Truppenübungsplatz Lieberose und die Militärspionage" ist das Thema eines Vortrags, den der Historiker Andreas Weigelt am 17. Februar in der Lieberoser Darre hält. Die Veranstalter, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg und der Förderverein Lieberose, kündigen eine Lichtbilderreise durch die einzigartige Geschichte der Lieberoser Heide an. Bei der Veranstaltung werden historische Fakten und Erzählungen und dabei auch teilweise unveröffentlichtes Material präsentiert. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Gäste werden um fünf Euro Unkostenbeitrag gebeten. Anmeldung unter Tel. 033671 32788.