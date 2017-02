Von undurchsichtigen Charakteren zum wahren Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Zur Krimistunde des Wriezener Lesekreises hatte sich die Bibliotheksleiterin den Roman auf Empfehlung von Erika Schröer, ebenfalls Besucherin der sich einmal im Monat treffenden Gruppe, vorgenommen. Und war noch nicht bis zum Ende gelangt. "Bislang gibt es zwei Leichen. Ob noch eine dritte hinzukommt, weiß ich noch nicht", sagte Maritta Stiller. "Und das will ich mir auch noch aufsparen."

Ob eine Krimigeschichte erfunden oder an das echte Leben angelehnt sein sollte, darüber waren die sieben Lesekreisbesucherinnen geteilter Meinung.

"Mich sprechen Krimis eher weniger an. Für mich sind Verhältnisse aus dem wahren Leben wichtig", sagte Inge Müller, die den Lesekreis zum ersten Mal besuchte. "Biografisches zum Beispiel", so die Vevaiserin. Historische Bücher oder Romane, die an Historisches angelehnt sind, sagen ihr eher zu.

Monika Blum hat für beides ein Faible: fiktionale und nichtfiktionale Geschichten. Unterhaltung hatte sie vor der Krimistunde etwa in Ingrid Nolls Roman "Der Hahn ist tot" gefunden. "Ich bin eine Krimi-tante", gestand die versierte Leserin. "Gerade in diesem Krimi fand ich die Hauptfigur menschlich irgendwie sympathisch. Es passieren einige Morde, aber die Geschichte ist locker aufgeschrieben", erzählte Monika Blum, "und ist irgendwie unterhaltsam."

"Ich bin nicht so der Krimifan", sagte Gisela Diefenbacher, die ehrenamtlich in der Bibliothek aushilft und den Lesekreis mit auf die Beine gestellt hat. Einen hatte sie dann allerdings doch in ihrem Bücherregal gefunden, "Degollada: Zahltag auf La Gomera" von Günter Finger. "Den Roman habe ich von einer Reise aus Spanien mitgebracht", erzählte die Wriezenerin. Den Autor hatte sie dort vor Ort selbst kennengelernt und der Geschichte eine Chance gegeben. "Ich muss sagen, dafür, dass es sein erstes Buch war, war es nicht schlecht geschrieben", so Gisela Diefenbacher.

In diesem Jahr gehen die monatlichen Treffen weiter. Interessierte Leser sind jeweils am ersten Mittwoch des Monats in der städtischen Einrichtung von 15 bis 17 Uhr willkommen. Gesammelt werden zudem Spenden, um an einen Nachmittag, auch mal einen regionalen Autor einzuladen.