Gold für zwei Box-Verrückte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549758/

"Sie haben es verdient für jahrelanges Engagement, sie haben den Boxsport gefördert", so Lothar Heine. "Ohne solche Helfer würde keine Sportart funktionieren, weder an der Basis noch im Spitzenbereich", weiß der Präsident des Landesverbandes.

Hubert Reinhold ist bereits 87 Jahre alt, hat das Boxen von der Pike auf gelernt und später auch gelehrt. Der gebürtige Dresdener war bei fast 100 Kämpfen im Ring nie ein ganz Großer, 1952 aber immerhin DDR-Vizemeister im Halbmittelgewicht. Schon 1949 hatte er den ersten Kampfrichter-Lehrgang in Dresden absolviert, durfte aber als aktiver Boxer nicht in Weiß amtieren. Das kam später als Referee der Meisterklasse, als internationaler Kampfrichter. Seine Sternstunden als Unparteiischer hatte er in den 1960er Jahren in Bagdad und bei der Trainerausbildung in Mali. Offiziell darf er zwar nicht mehr amtieren - die Altersgrenze liegt bei 68 -, aber wenn Not am Mann ist, springt er am und im Ring ein. Den Leiter des Brandenburger Olympiastützpunktes, Wilfried Lausch, hat er übrigens auch angelernt im Boxgeschäft und als Kampfrichter. "Willi ist seit Jahren ein sehr guter, international geschätzter AIBA-Referee", urteilt Reinhold.

Seit 44 Jahren lebt er in der Oderstadt, war nach Walter Kernberger der zweite Cheftrainer der Frankfurter Boxer vom Armeesportklub. Heute ist er da zur Stelle, wo er gebraucht wird: als Protokollführer, Zeitnehmer, beim Wiegen oder als "Zeremonienmeister" bei Großveranstaltungen wie dem internationalen Brandenburg-Cup. "Wichtig ist doch, dass man jungen Leuten eine sinnvolle Freizeit bieten kann. Und selbst hält man sich auch noch fit", sagt er dazu.

Vor Jahren war der vitale Rentner fast täglich im Sportzentrum: beim Box- oder Fußballtraining, in der Sauna. Manch einer fragte schon mal spöttisch an, ob er eine feuchte Kellerwohnung hat. Dabei wohnt er mit seiner Ursula gleich nebenan in den neuen Blöcken der Magdeburger Straße. Zuletzt musste er nach einem Beinbruch und anderen Zipperlein etwas kürzer treten. Die Sauna vor allem ist ihm geblieben. Und der sehr gute Kontakt zu seinem Box-Club. Auch BC-Trainer Michael Stachewicz hält große Stücke auf Reinhold: "Ein wertvoller Box-Verrückter. Er kennt alle und jeder kennt ihn. Er hat eine Riesen-Erfahrung, ist immer da - danke und Anerkennung!"

Der körperlich kleine Hans-Joachim Hennig, den alle wegen seines Kurzhaarschnittes "Micky" nennen, steht kurz vor seinem 77. Geburtstag. 16 Jahre hatte er als Übungsleiter dem ESV die Treue gehalten, dabei viel von Heinz Birkenfeld gelernt. Dieser war Übungsleiter und zugleich Baumeister der neuen Trainingsstätte in der Kamieth-Halle, Sportwart, Sozialarbeiter, Kampfrichter und Sponsor. Der engagierte, liebenswerte "Sturkopp Birke" starb 2009 als 77-Jähriger. Dessen Arbeit setzte Hennig fort - erst beim ESV, seit zwei Jahren beim Boxring Eintracht. Der einstige Schlosser und Lüftungstechniker kommt vom Fach. Er war 1958 Deutscher Juniorenmeister im Federgewicht für Lok Frankfurt geworden, bestritt Anfang 1962 für Dynamo gegen den Babelsberg-Boxer und späteren Olympiasieger Manfred Wolke seinen 84. und letzten Kampf. Extra für das Ehrenamt setzte er sich noch einmal auf die Schulbank, absolvierte erst als 66-Jähriger seine Trainer-Prüfung.

Hennig hatte trotz der neuen Konkurrenz vom Boxring Eintracht, zu dem einige ESV-Akteure und auch Übungsleiter gewechselt waren, und der Probleme in der maroden Kamieth-Halle nie aufgegeben, bildete weiter den Nachwuchs aus. Einige wie Ceyhan Güleryüz schafften den Sprung an die Eliteschule des Sports.

24 Monate ist er nun Übungsleiter beim BR Eintracht und dem Projekt "Boxen gegen Gewalt". Um die etwa 40 Mitglieder kümmern sich neben Hennig u. a. Trainer Dietrich Bleck (75) - beim ASK einst ein Schützling von Hubert Reinhold- sowie als Helfer ab und zu Falk Huste, Erik Zörner und Torsten Koch. Auch da pflegt man vor allem Breitensport und Fitness. Auch da hat man den Anspruch, offen für alle zu sein, Jungs weg von der Straße zum Boxtraining zu holen. Und egal, ob sie nun Mazedonier, Syrer, Afghanen oder Weißrussen sind: Hilfe bei der Integration der Multi-Kulti-Truppe steht im Verein ganz oben. Ihre Erkenntnis: Durch das Boxen wird man reifer, selbstbewusster, und man findet sich in der neuen Umgebung schneller und besser zurecht - nicht nur sprachlich.

"Micky" kümmert sich derzeit um alle neuen Jungs und auch Mädels wie Maja aus Slubice. "Ich bringe ihnen die Grundschule bei: Richtig stehen im Ring, rechte und linke Gerade schlagen können und immer auf die eigene Deckung achten." Nur so könne man Kämpfe gewinnen. Im Blick hat er immer noch Aline Brüllke. Sein einstiger Schützling aus Schernsdorf ist Sportschülerin, startete im Vorjahr als 14-Jährige mit Sondergenehmigung bei den deutschen Meisterschaften der Juniorinnen in Wismar und gewann Silber. Ihren BC-Trainer Steffen Haupt unterstützt Hennig, organisiert Sparringspartnerinnen und ebnet den Weg zu Wettbewerben vor allem im Berliner Raum. "Man hat ja langjährige Kontakte und hilft gern", sagt schlicht der Mann mit dem großen Durchhaltevermögen. Er fügt an: "Ich brauche die Bewegung, ich brauche eine Aufgabe." Wie lange noch? "Bis ich umfalle." Und was sagt seine Frau? "Edda hat mir schon mehrmals die gelbe Karte gezeigt, die rote guckt halb raus ..."