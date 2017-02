Kreative Köpfe für Waldschule gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Waldschule "Am Rogge-Busch" in Müllrose bietet ab sofort neben dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (kurz: FÖJ) auch den Ökologischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) in ihrer Einrichtung an. Wer ab dem 1. März der jungen Generation die Natur erlebnisorientiert näher bringen will, kann sich ab sofort bewerben für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu anderthalb Jahren.