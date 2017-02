Zwei Fahrzeuge abgemeldet

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Ein starkes optisches Zeichen haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag gesetzt. Zu Beginn der Stadtverordnetensitzung sind mehr als 60 in voller Montur in den Ratssaal eingerückt, um der Übergabe eines offenen Briefes der Stadt- und Ortswehrführungen an die Stadtverordneten Nachdruck zu verleihen.