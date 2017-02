Neue Glasfasern für Fürstenwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit einer großen Rolle standen Falk Arndt und Danny Kaiser in dieser Woche an der Ecke Eisenbahn-/Fischerstraße. "Wir sind im Auftrag von Kabel Deutschland hier und wollen Glasfaserkabel in Leerrohre ziehen, die in der Erde liegen", erklärte Arndt. Zunächst wird das sogenannte Ziehband ins Rohr geführt. Beim nächsten Schacht kann das Glasfaserkabel angehängt und eingezogen werden. Die Arbeit gestaltete sich schwierig, da die Metalldeckel der Schächte festgefroren waren. "Mit einer Flamme dürfen wir da nicht rangehen, wir können es nur mit Vibration versuchen", sagte Arndt. Bei Kabel-Deutschland war am Freitag niemand zu erreichen, um zu erklären, wofür die neuen Kabel genau sind.