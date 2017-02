Hochwasser verschluckte Erdgeschoss

artikel-ansicht/dg/0/

"1947 mussten wir alle aus unserem Haus raus", berichtete Klaus Schubert aus Bad Freienwalde, der das Hochwasser als neunjähriger Junge erlebte. Das Haus der Familie lag auf der rechten Seite der Kanalstraße unterhalb der Wäscherei Lange, wie der heute noch bestehende Betrieb damals hieß. Der Vater sei noch in Gefangenschaft gewesen. Klaus Schubert zog mit Mutter und Schwester ins Eckhaus Uchtenhagen/Königstraße oben unterm Dach.

Daheim hatte das Wasser das Erdgeschoss verschluckt. "Wenn ich im ersten Stockwerk auf dem Boden wippte, kam das Wasser zwischen den Dielen hindurch", erinnert sich Klaus Schubert. Als sie ausgezogen waren, seien Leute mit dem Kahn an das Haus herangefahren und hätten des Rest des Hab und Guts gestohlen, das ihnen der Krieg noch übrig gelassen habe, sagt Klaus Schubert bitter.

Seiner Auffassung nach habe es ein oder zwei Jahre vor dem großen Hochwasser im Frühjahr noch ein kleines Hochwasser gegeben. "Das Wasser kam abends aus den Gullys und am nächsten Morgen war ein See da", erklärte Klaus Schubert. Es sei nicht so hoch gewesen wie das von 1947. Auf der Straße seien Dielen über Böcke gelegt worden, auf denen sich die Menschen auf der Straße bewegten. Doch Peter Trömel, langjähriger Chef des Deichhauses in Bad Freienwalde, der das System des Oderbruchs wie seine Westentasche kennt und über die Hochwasser geforscht hat, kann dies nicht bestätigen. "Denn Zeitzeugen wäre es sicher in Erinnerung geblieben, wenn es zum Kriegsende noch ein Hochwasser gegeben hätte", sagt Peter Trömel.

Als das Hochwasser zurückging, blieben Teiche voller Fische übrig, die es nicht mehr zurück in die Oder geschafft haben. Zur Freude der Kinder. "In den Gräben haben wir die Türen von Kaninchenställen aufgestellt und jede Menge Fische herausgeholt", erzählt Klaus Schubert. Fische habe es in Hülle und Fülle gegeben. Als Junge beobachtete er einmal russische Soldaten, die mit Sprengstoff fischten. "Als sie eine Handgranate ins Wasser geworfen hatten, war das Wasser vor lauter toten Fischen weiß", berichtet der Bad Freienwalder.

Das Haus sei nach dem Rückzug des Wasser allmählich getrocknet. Doch feucht sei es dort am Freienwalder Landgraben immer gewesen.

Das alte Haus der Familie ist inzwischen abgerissen, es habe der Umgehungsstraße weichen müssen. Schubert berichtete vom Kanalplatz, der etwa dort lag,wo sich heute ein unbefestigter Parkplatz befindet. Wenn ein Zirkus oder Schausteller in der Stadt gastierten, machten sie sich auf diesem Platz Station.

Zudem sei dort das große Feuerwehrdepot gewesen, wo die Schläuche zum Trocknen aufgehängt worden seien.

Ferner seien auf dem Kanalplatz Stämme zu Flößen zusammengebunden und am Bollwerk zu Wasser gelassen worden. Der Dampfer "Paule" habe die Flöße zu den Sägewerken in Bralitz gezogen.

Haben auch Sie Erlebnisse an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03346 472, E-mail: seelow-red@moz.de