Fouqué-Bibliothek feiert 125. Geburtstag

Brandenburg (MZV) (tms) "Man fühlt sich wie in der Gegenwart eines großen Kapitals, das geräuschlos unberechenbare Zinsen spendet" sagte Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) einst über Bibliotheken. Wann in Brandenburg an der Havel die erste Bibliothek eingerichtet war, ist nicht mit Gewissheit zu sagen. Jedoch, seit wann es die Fouqué-Bibliothek gibt: Seit 125 Jahren! Am 7. Februar 1892 öffnete sich in einem Klassenzimmer der städtischen höheren Töchterschule, Am Temnitz 30, zum ersten Mal die Tür zur Volksbibliothek. Initiator der kostenlosen Buchausleihe für alle Bevölkerungsschichten war der am 11. November 1891 gegründete Bibliotheksverein. Der Zuspruch war so groß, dass man bereits 1898 in die Sankt-Annen-Straße 5 umzog, wo zwei Räume zur Verfügung standen. In der Festschrift heißt es: "Am Ende des Jahres 1900 besaß die Bibliothek 5.300 Bände, am Jahresende darauf 6.002, im Folgejahr 6.256." Als Bibliothekvereins-Initiator Carl Blell dem Verein testamentarisch 10.000 Mark unter der Bedingung vermachte, "dass das Kapital nur zum Erwerb eines eigenen Grundstücks benutzt werden darf", schlossen sich die Fabrikanten Reichstein, Tiede und Kummerlé der spendablen Idee an, sodass am 3. September 2013 die Große Münzenstraße 6 gekauft und am 30. August 2014 als Bibliothek eröffnet werden konnte. Fortan gesellten sich so viele Bücher und Leser hinzu, dass der Aufwand jedes Ehrenamt überstieg. So wurde 1927 die erste hauptamtliche Stelle geschaffen und - was damals noch unüblich war -mit einer Frau besetzt: Lieselotte Vierhuß. Aufgehoben wurde bald der Ausschluss von Kindern, was man 1931 mit der Einrichtung einer Kinder- und Jugendbuchabteilung manifestierte.

Unter den Nationalsozialisten litt schließlich auch die Volksbibliothek. Der Buchbestand wurde um 2.000 Werke "bereinigt", die Bibliotheks-Nutzung den Juden versagt. Die Revanche folgte im Mai 1945, da 2.598 Bücher faschistischen Inhalts ausgesondert wurden, um die Bibliothek bereits am 11. Juni wieder eröffnen zu können. Vermutlich als eine der ersten in Deutschland. Geistige Nahrung wurde von Brandenburgern immer geschätzt und die Verbreitung von Bildung stets gefördert. Drum eröffnete man am 11. November 1945 auch eine Bibliothek in Plaue, machte am 11. September 1948 die Bibliothek in Kirchmöser wieder auf, startete am 1. Oktober mit einer Zweigstelle in der Altstadt, Schusterstraße 6 und setzte als landesweiter Vorreiter ab 1949 auf die Freihandausleihe. In der Großen Münzenstraße 6 richtete man die erste Kinderbibliothek ein, die 1966 in die Steinstraße 33 zog und 1993 vorübergehend im Haus St. Petri 5 unterkam.

Die Brandenburger Bibliothek gab es also im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der Zeit des Nationalsozialismus, in der DDR und es gibt sie weiter im vereinigten Deutschland. Aus all diesen Zeiten sind Protokolle, Schriftwechsel, Schulungsunterlagen, Fotos, statistisches und Werbematerial, Bau- und andere Pläne vorhanden, die im Jahr 2007, anlässlich des 115-jährigen Bestehens, Schriftstellerin und Bibliothekarin Ingeborg Arlt gesichtet und in einer wundervollen, sehr informativen Festschrift aufbereitet hat. Sie war es auch, die zur Namensnennung der Bibliothek wesentlich beitrug, indem sie den ziemlich in Vergessenheit geratenen, 1777 auf der Brandenburger Dominsel geboren Dichter Friedrich de la Motte Fouqué zurück ins Rampenlicht führte. Seit 1998 hat Brandenburg an der Havel die "Fouqué-Bibliothek", die seit dem Jahr 2001 im eigens für diesen Zweck sanierten Syndikatshaus Altstädtischer Markt 8 beheimatet ist. Die Medienvielfalt hier ist beeindruckend, beinhaltet rund 106.000 Bücher, Zeitschriften, Ebooks, Hörbücher, CDs, DVDs... Unglaublich viel Abwechslung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im vergangenen Jahr zählte die Fouqué-Bibliothek samt ihrer Zweigstellen in Nord und Hohenstücken 192.000 Besucher! Auch dank unterhaltsamer Zusatzangebote. Schulklassen,Kindergartengruppen, Vereine und andere Interessierte können die Medien-Oases via Bibliotheksführung kennenlernen; weiterhin gibt es Lesenächte für Schulklassen, Interneteinführungen für Kinder und Erwachsene und Lesungen verschiedenster Art. Im Schuljahr 2015/16 war die Bibliothek zudem Keimzelle des vom Bundesministerium geförderten Projekts "Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien", das unter Mitwirkung der Konrad-Sprengel-Schule und Autor Rolf Barth das schöne Kinderbuch "Herr Wolke - Ein Fall fürs Alphabet" hervor brachte.

Unterstützung findet die 18-köpfige Bibliotheks-Mannschaft um Direktorin Cornelia Stabrodt stets bei Förderverein "Freunde der Fouqué-Bibliothek e.V.", der mit Buchbasaren die Arbeit fördert und Projekte wie "Erzählkoffer", Undine-Märchenwettbewerb oder Lesemarathon begleitet. Auch bei den Jubiläumsangeboten der Bibliothek wirkt er fleißig mit - und da gibt es wahrlich viel zu tun und zu erleben:

Nach dem Jubiläums-Festakt am Abend des 7. Februars mit Oberbürgermeisterin, Musikschul-Big-Band , Jugentheater und geladenen Gästen - die zugleich die Eröffnung der Ausstellung "Äsen & Schreiben", Über(be)legungen zur Buchkunst vom Brandenburger Künstler Jan Beumelburg erleben - tritt folgender Jubiläums-Veranstaltungsplan in Kraft:

08.02., 14:30 Uhr, Stadtteilbibliothek Hohenstücken, Humanitas "Ehrenamt leben"

09.02., 19:00 Uhr, Studiobühne, Lesung Kai Meyer

15.02., 13:00 Uhr, Kinderbibliothek, Vorlesewettbewerb für Kinder der 6. Klasse

22.02., 16:30 Uhr, Kinderbibliothek, "Hut auf, Party ab" für Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern

24.02., 15:00 Uhr, Stadtteilbibliothek Hohenstücken, Lesung für Kinder: "Kleiner Eisbär Lars - komm bald wieder"

09.03., 18:00 Uhr, BT, Lesung/Schauspiel - Renate Bergmann "Wer erbt, muss auch gießen"

19.03., 11:00 Uhr, Studiobühne, Festveranstaltung zum 13. Undine-Märchenwettbewerb

22.03., 15:00 Uhr, Stadtteilbibliothek Hohenstücken, Lesung für Kinder mit Ingeborg Arlt: "Die Olchis aus Schmuddelfing"

05.04., 14:30 Uhr, Stadtteilbibliothek Nord, Lesung mit Manfred Haertel: "Ein Musterbürger wurde Fred nie"

Was außerdem bis 27. September im Jubiläumsjahr erlebt werden kann, finden Interessierte auf

www.fouque-bibliothek.de