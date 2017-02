Ein milder Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) An elf Tagen gab es im Januar Niederschläge, davon acht Tage in der ersten Monatshälfte. Das hat Hobbymeteorologe Gunter Pröhl in seiner Monatsstatistik festgehalten. An fünf Tagen habe es meist nur geringen Schneefall gegeben, den meisten am letzten Januartag. Pröhl registrierte eine sechs Zentimeter dicke Schneedecke, was sechs Litern Wasser auf einem Quadratmeter entspricht.