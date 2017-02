Von Schule bis Rechtsberatung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549767/

Eigentlich sollte das schon längst "am Netz" sein. Stadt wie auch Buckow hatten auf einen nahtlosen Übergang vom alten zum neuen Träger und vom alten zum neuen Standort gehofft. Die Bildungseinrichtung Buckow wollte und will das Familienzentrum, bis Ende 2016 in Regie des Vereins für ambulante Versorgung Hohenschönhausen, fortführen. Allein es fehlt am Geld. Die Einrichtung finanziere sich durch einen Mittel-Mix, den Stadt, Landkreis und Land beisteuern, so Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten. Potsdam habe den Antrag von Buckow abgelehnt. Man fördere nur noch Zentren von überregionaler Bedeutung, gibt Kersten die Begründung für die Absage wieder. Wegen der Bedeutung des Familienzentrums für den sozialen Brennpunkt Brandenburgisches Viertel und wegen des Trägerwechsels habe die Stadt dem Antrag noch mal Nachdruck in Potsdam verliehen.

Mit Blick auf die Zielgruppe würde sich das Familienzentrum gut in die "Multi-Kulti-Stätte" einfügen, ist Beier überzeugt. Synergien seien möglich. Denn eines würde die unterschiedlichen Abteilungen im Haus verbinden: Es ginge stets um Menschen mit Unterstützungsbedarf. 2001 hatte Buckow die frühere "Kinderkombi" im Quartier übernommen. Aktuell ist sie das Domizil für die Berufliche Schule, für die Ausbildungsstelle Hauswirtschaftshilfe, den Wohnverbund für Flüchtlinge, die Soziale Beratungsstelle sowie das Projekt Integrationsbegleitung.

Gerade Letzteres mache auch deutlich, dass Buckow längst im Quartier zuhause ist. Das Spreewaldcafé, Teil dieses Projektes, werde von vielen Gästen aus dem Viertel besucht, sagt Projektleiterin Katja Knöfel. Anfangs sei die Resonanz noch etwas verhalten gewesen, heißt es. Doch inzwischen habe das Café seine Stammkunden gefunden. Die Teilnehmer wiederum sammeln durch den Betrieb ganz praktische Erfahrungen.