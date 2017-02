Zeit nehmen und zuhören

artikel-ansicht/dg/0/

Es gibt nur wenige, die dem Klinikum Frankfurt so lang verbunden sind, wie Renate Rutschke - seit 59 Jahren um genau zu sein. 1958 begann sie als Krankenschwester in der Chirurgie des damaligen städtischen Krankenhauses. 46 Jahre später, im Jahr 2004, ging sie als Stationsschwester in den Ruhestand. Zur Ruhe kam sie nicht. Bis heute engagiert sie sich im ehrenamtlichen Besuchsdienst am Klinikum. Sie hört krebskranken Patienten zu, macht ihnen Mut.

Die 75-Jährige stammt aus Berlin. Bei ihren Großeltern in der Prenzlauer Allee verbrachte sie ihre ersten Lebensjahre. In einem kirchlichen Krankenhaus in Berlin besuchte sie Mitte der fünfziger Jahre ein Vorseminar und bekam 1957 die Möglichkeit für die Ausbildung in Frankfurt. An ihre Ankunft in der Oderstadt erinnert sie sich noch gut. "Das war damals furchtbar", sagt sie, vor allem deshalb, weil ihr beim Einsteigen in die Straßenbahn niemand mit dem schweren Koffer half. "In Berlin wäre das anders gewesen", ist sie überzeugt und muss lachen.

Trotzdem wurde sie in Frankfurt sesshaft. Zunächst arbeitete sie ein Jahr im Lutherstift. Dann in dem Krankenhaus, das sich damals noch in der Heilbronner Straße befand, 1963 Bezirkskrankenhaus wurde und 1984 nach Markendorf umzog. Die Mutter von zwei Kindern war dabei vor allem in der Chirurgie tätig.

"Als ich nicht mehr arbeiten ging, empfand ich das als richtig tragisch. Mir fehlte der Kontakt zu Menschen", erinnert sie sich. Da kam es für sie wie gerufen, dass am Klinikum kurz nach ihrem Renteneintritt der Besuchsdienst aufgebaut wurde.

Acht bis zehn feste, ehrenamtlich tätige Mitarbeiter hat der Dienst. Die Helfer sind auf mehrere Stationen verteilt. Renate Rutschke ist auf der onkologischen tätig. "Entweder kommt ein Anruf oder ich melde mich, und frage, ob es Patienten gibt, die Begleitung brauchen oder einfach nur reden wollen."

In der Klinik für Strahlenheilkunde und Radioonkologie werden jedes Jahr rund 1200 Patienten ambulant und stationär behandelt, es ist ein Schwerpunktzentrum am Klinikum. Für die allermeisten sei die Diagnose Krebs nach wie vor ein Schock, weiß die Markendorferin. Zwar stehen die Chancen auf Heilung bei vielen Krebs- und Tumorarten heute weitaus besser, als noch vor 50 oder 30 Jahren. Dennoch gehört Krebs immer noch zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Dass vielen Krebs- und Tumorerkrankungen mit einem gesunden Lebensstil vorgebeugt werden kann, darauf macht der Weltkrebstag am heutigen 4. Februar aufmerksam. "Viele assoziieren Krebs sofort mit Tod. Ich versuche, den Menschen zu vermitteln, dass die Erkrankung nicht zwingend dahin führen muss, dass es immer zwei Wege gibt, auch wenn die Angst tief sitzt."

Renate Rutschke ist an drei bis fünf Tagen im Klinikum und begleitet bis zu zwei Patienten parallel. Meist über mehrere Wochen lang, manchmal auch über Monate oder Jahre. Dabei ist sie vor allem Gesprächspartnerin und Vertrauensperson. "Den meisten tut es gut, mit einem Außenstehenden über ihre Krankheit, ihre persönliche Situation oder auch die Ängste vor einer Behandlung zu sprechen", sagt sie. Häufig kenne sie die Therapien und Untersuchungen noch aus ihrer Zeit als Krankenschwester und kann den Patienten mit Hintergrundwissen etwas Angst nehmen. Da zu sein und gebraucht zu werden, das ist der Antrieb für Renate Rutschke. "Wenn jemand nach einem Gespräch fragt: das tat mir so gut, wann kommen Sie wieder, dann freue ich mich darüber, dass ich einem Menschen über eine schwere Zeit hinweghelfen kann." Natürlich gehört auch der Tod zu ihrem Ehrenamt dazu. Renate Rutschke, hat gelernt, damit umzugehen. "Sterben Patienten, die ich länger begleitet habe, dann mache ich erst einmal ein Pause". Doch solange sie gesund bleibe, sei es ihr ein Bedürfnis, weiter für Krebspatienten da zu sein. Sie sagt: "Ich nehme mir heute die Zeit für die Patienten, die ich während meiner Arbeit als Krankenschwester nie hatte".