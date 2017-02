B2 in Gartz bleibt für Radler gefährlich

artikel-ansicht/dg/0/

Doch Horst Wetzel bemängelt: "Trotz des Straßenbaus gibt es dort keine Radwege. Außerdem hat der Schwerlastverkehr durch Gartz enorm zugenommen. Als Radfahrer hat man zwischen den Lastern keine Chance. Das ist kreuzgefährlich."

Viele Einwohner würden deshalb auf dem Fußweg radeln. Das seien nicht nur Kinder, die mit dem Fahrrad zur Schule unterwegs sind, sondern auch immer mehr Erwachsene, erzählt Horst Wetzel weiter.

Für die Eltern ist die Situation höchst beunruhigend. Sie haben Angst um ihre Kinder und empfehlen ihnen sogar, auf dem Gehweg zu radeln. Doch laut Straßenverkehrsordnung darf man das nur bis zu einem Alter von zehn Jahren.

"Auch viele Touristen setzen sich der Gefahr eines Unfalls aus. Kann man nicht Radlern und Fußgängern die gemeinsame Nutzung des Gehweges erlauben? Er ist doch breit genug," schlägt Horst Wetzel vor. "Es wäre schön, wenn man eine rechtliche Sicherheit hätte. Auf meine mehrfachen Anfragen habe ich aber keine Antwort erhalten."

Die Märkische Oderzeitung gab das Anliegen des Einwohners an das Amt Gartz weiter. Amtsdirektor Frank Gotzmann antwortet: "Die Ausweisung des Fußweges für eine gemeinsame Nutzung durch Radler und Passanten ist leider nicht möglich, weil dafür eine bestimmte Wegbreite erforderlich ist. Die ist in Gartz nicht gegeben." Auf die Frage, warum man bei der Sanierung der Straße nicht von vornherein an einen Radweg gedacht habe, antwortet Frank Gotzmann: "Das war in der Planungsphase tatsächlich in der Diskussion. Die Stadtverordneten haben schwer gerungen mit einem Beschluss gegen den Radweg."

Die Verkehrsbelegungszahlen haben damals ausgewiesen, dass ein Radweg nicht notwendig ist. Dessen Bau hätte ohnehin von der Stadt bezahlt werden müssen. Das Geld ist einfach nicht da gewesen. Es ist kein Geheimnis, dass Gartz noch immer keine großen Sprünge machen kann, um sich etwas zu leisten. Gerade Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur sind sehr kostenintensiv.

Die Behörden sehen auch jetzt keine Notwendigkeit zum Handeln und zählen eine Dichte von 2200 Fahrzeugen pro Tag vor, insgesamt in beide Richtungen. Andere vergleichbare Ortschaften seien da weit härter betroffen. Auch von einem Mautausweichverkehr will man für Gartz nicht sprechen. "Die Straße ist eine Bundesstraße. Und die ist dem überregionalen Verkehr gewidmet", heißt es.

Die Stadt Schwedt hat übrigens genau dasselbe Problem. Dort hat die Berliner Straße streckenweise auch keinen Radweg, Laster donnern vorbei, und Radfahrer wissen sich vor lauter Angst nicht anders zu helfen als auf dem Fußweg zu radeln. Das wirkt manchmal rücksichtslos und hat wütende Passanten zur Folge. Doch es gibt sogar welche, die Verständnis für die Radler haben und freiwillig Platz machen. In beiden Städten scheinen die Ordnungsämter hier alle Augen zuzudrücken.

Egal, wie zutreffend die Verkehrszählungen sein mögen - das persönliche Sicherheitsgefühl der Radfahrer kann sich danach nicht richten. Die Lage bleibt gefährlich und offenbar aussichtslos.