305 Linden erhalten Kronenschnitt

Schönwalde (MOZ) Bei den jährlichen Kontrollen der kommunalen Straßenbäume werden durch das Ordnungsamt der Gemeinde Wandlitz regelmäßig Schwerpunkte für Pflege- und Beschnittmaßnahmen festgelegt. Der Schwerpunkt der diesjährigen Baumpflege liegt demnach in den Ortsteilen Schönwalde und Stolzenhagen. So werden demnächst durch eine ortsansässige Fachfirma entlang der Hauptstraße in Schönwalde über 305 Bäume stark beschnitten. Der Baumbestand ist dort größtenteils durch einen Lindenbestand geprägt. Die Kronen dieser Bäume wurden bereits in früheren Jahren abgesetzt. Als Folge des Kappens entstehen bei vitalen Bäumen zahlreiche Neuaustriebe oder Ständer. Diese Triebe wachsen auf einem schwachen Fundament. Da sie gleichzeitig stark in die Länge wachsen, sind sie sehr instabil und müssen intensive alle fünf Jahre gepflegt werden. In Stolzenhagen finden im Bereich der Siedlung "West" und im Bereich der Siedlung "Rahmersee" zahlreiche Kronenpflegemaßnahmen statt.