Märkte, Traditionen und Operettenklänge

Während die Ausschreibung für einen neuen Geschäftsführer der Rüdersdorfer Kultur GmbH läuft, geben die Mitarbeiter dem aktuellen Programm den letzten Schliff. "Unsere Besucher im Museumspark und im Kulturhaus dürfen sich freuen, denn für jeden wird etwas dabei sein", verspricht Eventmanagerin Ruby Sowa. "Etliche Angebote, die wir in den Museumspark-Kalender eingefügt haben, richten sich an Familien und junge Leute", sagt Simone Majewski. Da gebe es beispielsweise mehrmals die Gelegenheit, in sonst geschlossene Anlagen und Gebäude zu schauen und spannende Tatsachen aus der Geschichte des Bergbaus zu erfahren. So gleich zur Saisoneröffnung am 2. April. Vorgestellt werden bei diesen Gelegenheiten auch die baulichen Vorhaben und Sanierungspläne im Park. Stündliche, kurze Führungen sind dafür vorgesehen. In Kontakt mit Jugendlichen aus dem Projekt "Museum macht stark" sind App-geführte Erlebnistouren und Kreativangebote in Vorbereitung.

Während das Kulturhaus wie immer zum Jahresstart fest in den Händen der Karnevalisten ist, geht das Programm der Vereine in den Räumen weiter. "Nachdem im großen Saal die Decke denkmalgerecht repariert wurde, was im vorigen Sommer zu einiger Aufregung und manch einer Programmänderung führte, freuen wir uns nun auf stimmungsvolle Bälle und Feste", sagt Ruby Sowa.

Höhepunkt im Museumspark wird in diesem Jahr nach dem Osterfest über drei Tage auch die Walpurgisnacht sein. "Zum Osterfest gibt es einen noch größeren und über mehrere Tage andauernden Handwerker- und Kunstmarkt, aber auch Osterfeuer und Führungen durch den Park", sagt Ruby Sowa. Angekündigt hat sich als Solokünstler erstmals ein "Langschlenderer", der ganz ohne Bühne die Besucher unterhalten will. Die erste von drei Veranstaltungen mit Simone Merkel als Vorleserin und Erzählerin biblischer Geschichten gehört auch ins Osterprogramm.

Der St. Patrick's Day bekommt am 18. März seine eigene Nacht mit Irish Dancing, Musik von Celtic Affair und The String Tales. Für diese Party im Kulturhaus hat der Kartenvorverkauf (30 Euro) bereits begonnen.

Natürlich bietet der Museumspark wieder die Kulisse fürs Bergfest, und fürs Wasserfest hofft man in der Kultur GmbH wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Ruderklub. Ein neues Publikum soll mit den Country- und Westerntagen vom 15. bis 17. September im Museumspark angesprochen werden. Raum für Kunst bietet der Museumspark beim Freundetreffen Kunstprojekte im Juli. Im Theaterkreis steht im Operettensommer Ende Juli die Csárdásfürstin auf der Freilichtbühne, und der Kaiserdampfer wird wieder erwartet.