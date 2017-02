Bootstour mit Smartphone

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549773/

Gestaltet hat die Finow-Kanal-App die Agentur von Bettina Gries. "Es handelt sich in diesem Fall um eine Web-App, eine optimierte Internetseite, die auf allen Geräten abgerufen werden kann", führt sie einschränkend an. Im App-Store findet man die Anwendung deshalb nicht. Texte und Bilder seien absolut Smartphone tauglich. Wer möchte, kann die Informationen aber auch am PC abrufen. Für Touristen, die bereits auf der Wasserstraße unterwegs sind, ist letzteres natürlich kaum attraktiv. Mobiltelefon oder Tablet sind selbst im Boot schnell zur Hand.

Nach Eingabe der Adresse gelangt der Nutzer auf die Startseite und kann eine entsprechende Karte aufrufen. 14Stationen sind darauf mit virtuellen Stecknadeln gekennzeichnet - von Liebenwalde bis nach Oderberg. Tippt man auf einen ihrer Köpfe, erscheint die jeweilige Station mit kurzem Text und Foto, teilweise auch Video- oder Audiobeiträge. So verbirgt sich beispielsweise hinter der blauen Eins die Eberswalder Stadtschleuse, die 1831 erbaut wurde und damit als älteste noch betriebsfähige Schleuse zwischen Elbe und Oder gilt. Eingeklinkt sind zwei Fotos historischer Postkarten. Zum einen von der Schleuse selbst und zum anderen vom Treideln, also der Beförderung von Lasten per Pferd über die Wasserstraße.

In Eberswalde sind zahlreiche Beispiele historischer Industriekultur entlang des Kanals verzeichnet. Ein Thema, auf das der Verein "Unser Finowkanal" auch in der derzeitigen Debatte zur Übernahme der Schleusen oder zur Zukunft des Familiengartens immer größten Wert legt. Der Verein ist auch Auftraggeber für die App.

"Wir sprechen oft mit Bootstouristen, die uns fragen" was es bei uns zu sehen gibt", sagt der Vorsitzende Hartmut Ginnow-Merkert. Es mache einen Unterschied, ob man das, was man an den Ufern entdeckt, kennt oder die Bauwerke nur als gammelige Ruinen sieht. Mit der App gebe es nun die Möglichkeit mehr über Hufnagelfabrik, Eisenspalterei oder das Kraftwerk Heegermühle zu erfahren. Der Verein biete deshalb auch den Service des Bootslotsen an. Sie fahren ein Stück auf den schwimmenden Gefährten der Freizeitkapitäne mit, geben Erläuterungen und kommen mit den Touristen ins Gespräch. "Es geht um eine Geste der Gastfreundschaft", sagt Ginnow-Merkert.

Die App soll den Lotsen nicht ersetzen, aber das Informationsangebot vielen zugutekommen lassen. Um einfacher auf Erklärungen zu den Sehenswürdigkeiten zu stoßen, wird auch über QR-Codes an markanten Stellen des Kanals nachgedacht. Ähnlich wie beim Strichcode an der Supermarktkasse, hält man diesen ans Gerät und die Informationen zum Baudenkmal werden automatisch aufgerufen. Schon jetzt lassen sich die Seiten auch auf Englisch und Polnisch lesen. Englisch sei einfach gemeinsame Arbeitssprache und Polen ein wichtiger Partner, mit dem die Beziehungen weiterausgebaut werden sollen, so Ginnow-Merkert. Gemeinsam mit der Stadt Bydgoszcz (Bromberg) will der Verein die internationale Wasserstraße E70 touristisch vermarkten. Der Vereinsvorsitzende schwärmt nur so von der Stadt im Nachbarland und allem rund um ihren Kanal. Außerdem gebe es dort mittlerweile auch Schiffe und Geld. Die sollen natürlich nicht über den langweiligeren Oder-Havel-Kanal an Eberswalde vorbeifahren, meint er.

Zur Kanal-App: www.finowkanalindustriekultur.de