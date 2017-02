"Die Tiere" rocken wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) "Die Fifty's" - so könnten sich die Mitglieder der Rock-Band "Die Tiere" inzwischen nennen. Denn Igor, Mischke und Bremi haben alle die 50 erreicht. Doch zum alten Eisen lassen sie sich nicht zählen. Nach 20 Jahren musikalischer Enthaltsamkeit reanimieren sie "Die Tiere" wieder. Ihr erster öffentlicher Auftritt ist am 18. Februar während der 1. Kleinen Rocknacht.

"Aaaaaaah!" - Nein, der spitze Männer-Schrei stammt nicht von einem Kiss- oder Rammstein-Auftritt. Er kommt aus der Kehle von Igor Kalinowski. Hauptberuflich ist er Erzieher und würde mit diesem Schrei seine Schützlinge eher erschrecken. Doch steht er nicht zwischen Bauklötzen und Puppen, sondern in einem weißgetünchten Hinterzimmer. Es ist Bandprobe von "Die Tiere".

Mittwochabend, 20 Uhr. In dem wenige Quadratmeter großen Raum lässt Igor ein paar schnelle Akkorde auf seiner roten E-Gitarre erklingen. Neben ihm wärmt sich Michael Finke, "Mischka", am elektrischen Schlagzeug auf. Tagsüber massiert der Physiotherapeut verspannte Nacken oder renkt Wirbel wieder ein. "Ich schaue mal, wie der dicke Darm so klingt", grinst Jörg Bremer und zupft an seinem schwarzen Bass. Sonst repariert der Kfz-Meister Autos.

"Wir sind die Schwedter Stadtmusikanten", feixt Mischka und spielt auf Bremers Spitznamen "Bremi" an. Musikanten? Eher Rocker. Denn die drei sympathischen Rock-Dinos machen "psychedelischen Rock", wie Igor erklärt. Klangvolle Räume schaffen, mit Echo und Hall - das mache ihren Musikstil aus.

"Schleiche nachts durch deine Wohnung ... lese deine Schrift ... ich beobachte dich!" Dunkel ist die Melodie, pochend der Rhythmus des Schlagzeugs. Vor dem inneren Auge spielt sich eine Verfolgungsszene ab. Passend zum furchteinflößenden Titel des Songs "Ich beobachte dich!". Igors tiefe Stimme und sein gerolltes "R" untermalen die Drohkulisse. Mischka und Bremi sind instrumental voll dabei.

Voll dabei ist die Band seit 1989, ihrer Gründung. Die Schwedter Jungs hatten kurz nach der Wende "nichts zu tun". So wurde "Die Tiere" geboren. Zuvor hatten Igor und Bremi gemeinsam in der Band "Umsonst" gespielt. Über die Schule stieß Mischka hinzu. Mit Auftritten in Magdeburg, Dresden, Berlin oder Leipzig startete das Trio durch. Vor 20 bis 200 Leuten spielten sie in Jugendklubs. Gab es typische Rocker-Allüren? "Wir hatten weder Sex noch Drugs, nur Rock'n'Roll", lacht Bremi. Dafür wurde dem Alkohol gut zugesprochen. Daher vielleicht auch der Bandname "Die Tiere". Keiner kennt sonst dessen tieferen Sinn.

Nun ist der Rhythmus schneller. Die Becken scheppern. "Getrieben zur Suche nach der Ewigkeit ... Martyrium im Namen Gottes ... 72 Jungfrauen nutzen gar nichts im Himmelreich". Der frisch komponierte Song "Getriebene der Zeit" handelt von religiösem Fanatismus. Das Trio ist fleißig: Zehn neue Lieder sind seit der Bandzusammenführung in anderthalb Jahren entstanden. Ob ihre Texte gesellschaftskritisch seien? "Ne, die Inhalte sind aus dem Leben gegriffen. Mit allen Abartigkeiten." So auch das ältere Lied "Diktator". Dessen Refrain lautet: "Ich, ich, ich hab immer recht, denn ich bin euer Diktator". Eine Moritat über den Alltag eines Diktators. Zeitlos, schaut man sich die Welt an.

Geprobt wurde früher im Karthaus-Klub. Bis der abbrannte, mitsamt Schlagzeug, Keyboard und Gitarre. Folglich musste wieder Geld reinkommen. Um die 800 Mark an Gage sammelten sie bei einigen Auftritten. Oder nichts, wie in Magdeburg. Begründung: Sie seien zu früh angereist. Heute lachen sie darüber.

Und von wegen Provinz-Band: 1990 belegten "Die Tiere" für drei Wochen den 17. Platz der ostdeutschen DT64-Charts. In der Sendung "Parocktikum" präsentierten sie beim Rundfunk-Journalisten Lutz Schramm ihre eigene Kassette. Bis vor Kurzem begann das Deutschlandradio seine Sendungen mit dem Song "Germany". Der Inhalt: Deutschland nach der Wende. Zum Dank steht noch eine Runde Bier aus.

Mitte der 1990er-Jahre sei dann "Kinderaufzuchtspause" dran gewesen. Igor und Mischka hielten privat ihre Instrumente warm. Nur Bremi entstaubte seinen Bass nach 20 Jahren. Für einen runden Geburtstag seien sie dazu "genötigt" worden - und merkten, dass die Chemie noch stimmt. Nun fiebern sie der 1. Kleinen Rocknacht entgegen. Für "richtig laute Musik" wollen "Die Tiere" in den Uckermärkischen Bühnen sorgen. Bis dahin: Därme fleißig weiter zupfen!