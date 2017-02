Verzicht aufs Vorkaufsrecht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549775/

Sie wollten das Rad zurückdrehen - die drei Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Grüne/Piraten und Irina Feldmann von der CDU. Keine Ruhe ließ ihnen der Mehrheitsbeschluss der Stadtverordneten von Ende November zur Gestaltung privatrechtlicher Grundstückskaufverträge durch die Stadt Bernau. So brachten sie zur jüngsten Sitzung den Antrag ein, den Beschluss 6-686 wieder aufzuheben. Begründung: Stadtverordnete verschiedener Fraktionen hätten "erhebliches Unbehagen" mit der Entscheidung. "Da der Beschluss erhebliche Vermögenswerte der Stadt betrifft, sollte man dieses Unbehagen aufgreifen und eine weitergehende Debatte dazu zulassen", forderten die Unterzeichner des Antrages, der bündnisgrüne Fraktionschef Thomas Dyhr und Irina Feldmann.

Bereits im Finanz- und im Hauptausschuss waren sie mit ihrem Ansinnen auf wenig Gegenliebe gestoßen. "Unbehagen" sei ein bisschen zu wenig, um einen gerade gefassten Beschluss wieder aufzuheben, bemerkte beispielsweise Bürgermeister André Stahl (Linke). Das Interesse der Verwaltung sei es, bei der Gestaltung privatrechtlicher Grundstückskaufverträge "Transparenz herzustellen". "Wir wollen eine grundsätzliche Regelung bei Gleichbehandlung der Käufer. Wir wollen einen Standard festsetzen."

Einige Regelungen, die Bernau seit Jahren in den Verträgen verankert habe, seien überflüssig. Zu allererst nannte Stahl eben dieses Vorkaufsrecht, dass sich die Stadt bislang gesichert hat. Vor dem Verkauf eines Grundstücks werde intensiv geprüft, ob die Kommune dafür eine Verwendung habe, "sonst wird es nicht verkauft". Die Stadt habe beispielsweise kein Interesse an kleinen Wohngrundstücken mit Ein- und Zweifamilienhäusern. Das ändere sich auch nicht, wenn der Käufer nach 20 Jahren die Immobilie wieder veräußern wolle. "Nicht einmal in den vergangenen Jahren hat die Stadt ihr Vorkaufsrecht wahrgenommen", stellte der Bürgermeister fest.

Auch die Streichung eines weiteren Passus, mit dem beim Verkauf von Gewerbe-Immobilien im Vertrag das Gewerk festgeschrieben war, verteidigte er. "Wenn beispielsweise ein Elektriker pleite geht, konnte nach den bisherigen Verträgen auch nur ein Elektriker das Grundstück übernehmen", erklärte das Stadtoberhaupt. "Unser Interesse als Stadt ist doch die Sicherung der angekündigten Investitionen - und daran machen wir auch keine Abstriche in den Verträgen", argumentierte Stahl.

Die Kritiker überzeugte das nicht. "Wir geben uns damit Sicherungsmittel aus der Hand", widersprach der Bündnisgrüne Klaus Labod dem Bürgermeister und verglich die Zustimmung des Parlaments für die neue Verfahrensweise mit einem "Blanko-Scheck, den wir an die Stadtverwaltung geben".

Irina Feldmann kritisierte, es habe "keine ausreichende Begründung" zu der Beschlussvorlage "und keine Aussagen zu den Nachteilen für die Stadt" seitens der Verwaltung gegeben. Das Vorkaufsrecht sichere die städtebauliche Entwicklung Bernaus. "Es gibt meiner Auffassung nach kein Grundstück, dass die Stadt nicht gebrauchen kann", wandte sie ein. Péter Vida (Unabhängige) stellte sich ebenfalls auf die Seite der Kritiker. "Wir weichen damit zu weit vom Standard ab. 80 Prozent der Kommunen in Brandenburg machen das so, wie wir es bisher gemacht haben", sagte er. Doch André Stahl blieb dabei: "Wir sichern ausdrücklich die Investitionsverpflichtung. Darüber hinaus gehende Rechte wollen wir uns nicht mehr sichern." Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmte seiner Auffassung zu.