Tempolimits lösen Missverständnisse aus

Grünheide (MOZ) Um Missverständnissen mit Tempolimits auf frisch ausgebauten Straßen vorzubeugen, hat Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister angeregt, künftig bei der Planung zu klären, ob auf der Straße Schrittgeschwindigkeit, Tempo 30 oder Tempo 50 gelten solle. Als Beispiel nannte er den Wurzelbergweg. Er gelte als verkehrsberuhigter Bereich, sei aber baulich nicht so gestaltet. Weil sich Kraftfahrer nicht an das Limit hielten, mussten Blumenkübel an die Straßenränder gestellt werden. Zudem sollten Ersatzpflanzungen von Bäumen bei der Planung berücksichtigt werden, da auch mit ihnen und einer entsprechenden Fahrbahnführung Verkehrsberuhigung erzielt werden könnte, so Bauermeister.