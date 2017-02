Gerber bei Metallbau Windeck zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Rietz (MZV) Die Messe Berlin. Die mexikanische Botschaft in Berlin und die Johanniskirche in der Havelstadt - was haben diese Bauwerke gemeinsam? Die Antwort: An allen Bauten war Metallbau Windeck beteiligt. Die gut 130 Mitarbeiter starke Firma ist für Fassaden und Stahlbauarbeiten bekannt und schon über 100 Jahre alt. Aus diesem Grund stattete auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber dem Unternehmen im Gewerbegebiet Rietz einen Besuch ab. Mit dabei war auch Christian Stein, Vize Landrat von Potsdam Mittelmark. Die Herren bekamen einen Einblick in die Arbeit der Firma. Bei einem Rundgang durch die Werkshallen zeigte Geschäftsführer Oliver Windeck Bauelemente und beantwortete Fragen. Die Elemente werden in den Hallen gefertigt und beim Kunden montiert. Die Projekte sind im Laufe der Zeit anspruchsvoller geworden. Neue Materialien und neue Technologien bestimmen den Arbeitsalltag, ob bei den Männern an den Maschinen oder den Damen in der Planung am PC. "Es ist eine Ehre für die Mitarbeiter, dass Herr Gerber vorbeikommt und so eine Tradition fortsetzt", fasste Windeck den Besuch des Wirtschaftsministers zusammen. Der Geschäftsführer des Unternehmens hatte schon einige Wirtschaftsminister als Gäste und er kommt zu dem Fazit, dass alle bodenständig und wirtschaftsorientiert seien, ganz gleich welcher Partei sie angehören. Handwerkliche Qualität und Engagement sprechen laut Gerber für Metallbau Windeck. Sie kombinieren Tradition und High Tech. Die Auftragslage ist gut. Ein Boom beim Wohnungsbau ist zu verzeichnen. Einig waren sich die Herren beim Punkt Berufsorientierung. Die muss ganz klar besser werden. Handwerk ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit und "kein Tag gleicht dem anderen", weiß Windeck. Es gilt, den Beruf schmackhaft zu machen. Zehn Lehrlinge sind momentan in der Firma beschäftigt. Aufstiegschancen sind durch ein duales Studium möglich. Und so verabschiedete sich Gerber mit den Worten "viel Erfolg weiter"..