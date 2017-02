"Es war einmal...PRINZ KARNEVAL!...

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) ... Mit diesem Motto startete der Belziger Karnevalverein (BKV) am 11.11. um 11.11 Uhr in die 53. Saison und übernahm den Rathausschlüssel sowie die fast leere Stadtkasse. Gemäß dem Motto wird sich in diesem Jahr viel um das Thema Märchen drehen. Der süße Brei wird gekocht, Feen werden erscheinen und auch der böse Wolf kriegt sein Fett weg. Dazu gibt es Tanzmusik von DJ Maik. Hungrig muss keiner bleiben, denn bei allen Veranstaltungen gibt es einen kleinen Imbiss und zusätzlich Kuchen am Nachmittag. Für Bad Belziger und alle anderen, die Lust bekommen haben, endlich mal wieder zum Karneval zu gehen, heißt es jetzt: "Los geht's!" Ein bisschen hübsch gemacht oder kostümiert, ein Hütchen auf den Kopf oder auch nicht, Tanzschuhe angezogen und auf zum BKV! Am Samstag, 11. Februar, findet ab 15.11 Uhr der Kinderfasching in der Albert Baur Halle statt. Am gleichen Ort startet am Abend ab 21.00 Uhr der Große Fasching. Hier gilt von Veranstaltungsbeginn bis 22.00 Uhr Happy Hour, alle Getränke zum halben Preis! Am Freitag, 24. Februar, ist die ältere Jugend - und wer sich so fühlt - zur Bunten Faschingsparty eingeladen. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr in der Tanzschule Mierisch. Am gleichen Ort findet am Samstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr der Seniorenfasching statt. Ebenfalls in der Tanzschule Mierisch und am gleichen Abend um 19.30 Uhr lädt der BKV 1959 zur Prunksitzung ein. Mit dabei sind wie immer Püppies, Fünkchen, Prinzengarde, Funkengarde, Teuflische Engel und Männerballett; in der Bütt stehen Der Ian, Der Ausbimmel und Der Depp vom Dienst. Des Weiteren werden befreundete Vereine aus der Umgebung erwartet.