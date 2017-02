Doppel-Messe zum Jubiläum in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Zum zehnten Mal laden die Oranienburger Immobilienmaklerin Heike Bergmann und die Stadtservice GmbH (SOG) zum Messewochenende ein. Mehr als Hundert Aussteller haben sich für den 11. und 12. Februar in Oranienburg angemeldet. Geboten werden gleich zwei Messen.

Erstmals sind dafür beide Hallen der Turm-Erlebniscity gebucht worden: die MBS Arena, wo sonst immer der Oranienburger Handballclub spielt. Dort findet die Handwerkermesse statt. Ins HBI Forum zieht die Freizeit-Tourismusmesse. Damit stehen den Ausstellern 3 600 Quadratmeter zur Verfügung.

"Wir hätten noch viel mehr Platz gebraucht", sagt Messe-Chefin Heike Bergmann. Seit 14 Tagen ist jeder Zentimeter belegt. "26 Firmen musste ich bislang absagen", bedauert Heike Bergmann. Gleichzeitig machte sie die Nachfrage aber auch stolz, wie sie zugibt. 2007 startete die Handwerkermesse mit 55 Ausstellern, 13 hielten ihr bis jetzt die Treue und waren jedes Mal dabei. "In den vergangenen zehn Jahren hat sich aber viel verändert", resümiert Heike Bergmann. Sei die Messe damals teilweise recht karg erschienen, hätten die Firmen nun ordentlich zugelegt und böten den Besuchern allerhand. "Bis zu 20 000 Euro nehmen einige Händler für ihre Standpräsentation in die Hand", so die Messemacherin aus Oranienburg.

Ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für die Doppelmesse. 13 Mitarbeiter von Heike Bergmann haben sich darum gekümmert. Vor zehn Jahren stampfte Heike Bergmann die erste Messe allein in dreieinhalb Monaten aus dem Boden. Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD) lobte am Freitag den "lokalen Ansatz". Auch wenn zahlreiche Aussteller aus ganz Deutschland mittlerweile zu den Teilnehmern der Handwerksmesse gehören, stünden die regionalen Firmen doch im Mittelpunkt.

Zum zehnjährigen Messe-Bestehen wird diese Verknüpfung von Region und Messe noch vertieft. Denn statt viel Geld "für einen Promi auszugeben", der zur Messe locken soll und "dann zehn Minuten da ist und vielleicht verspätet auftritt", wie Heike Bergmann das mögliche Szenario beschreibt, will sie lieber auf dem Boden bleiben. Statt einer alternden ehemaligen Showgröße eine Plattform zu bieten, hat sie 14 Vereine aus dem Landkreis Oberhavel eingeladen, sich auf der Tourismus- und Freizeitmesse zu präsentieren. Darunter unter anderem den Märkischen Sozialverein sowie Ruder-, Handball- und Fußballvereine. "Sie können für sich Werbung machen und vielleicht neue Mitglieder und neue Sponsoren finden", so Heike Bergmann.