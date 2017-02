Eine Eislaufbahn für Velten

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Im nächsten Winter, so wünscht es sich die fraktionslose Stadtverordnete Petra Künzel, soll eine Eislaufbahn in Veltens Zentrum für sportliches Vergnügen sorgen. Gemeinsam mit Marianne Michaelis (Pro Velten) legt sie den Stadtverordneten für deren Sitzung am kommenden Donnerstag einen entsprechenden Antrag vor. Der Winterspaß könnte die Stadt allerdings teuer zu stehen kommen. Künzel hat sich von einer auf diesem Gebiet bundesweit aktiven Firma, deren Namen sie aus Wettbewerbsgründen nicht nennen will, einen sehr groben Kostenvoranschlag zusenden lassen. Demnach würde die reine Miete einer 20 mal 25 Meter messenden Eisbahn samt Aufbau für drei Monate 50 000 Euro - ohne Mehrwertsteuer und Versicherung - betragen. Dazu kämen noch die Ausgaben für Energie und Personal. Bei einem groben Kostenüberschlag, der all diese Posten berücksichtigt, kommt Künzel auf rund 85 000 Euro.

Ferienspaß: Auf dem alten Markt in Neuruppin haben Kinder und Erwachsene Spaß am Schlittschuhlaufen.Foto: Eckhard Handke

Das Problem, die Bahn zu betreiben und Personal zu stellen, hält sie für lösbar. "Bürgermeisterin Ines Hübner hat ja ein besonderes Händchen fürs Personal. Und den Frauen im Stadtmarketing traue ich es zu, das zu lösen."

Fragt sich, wo das temporäre Freizeitvergnügen seinen Platz finden könnte. Dafür hat Künzel gleich drei Vorschläge parat: die Wiese zwischen Markt und Ofen-Stadt-Halle, der Rathausplatz oder das ungenutzte Parkdeck am Markt. Letzterer Vorschlag allerdings dürfte kaum umzusetzen sein, da es sich in Privatbesitz befindet. Bei Nutzungsänderungen muss der Verwalter die Erlaubnis von allen Wohnungsbesitzern einholen. In der Vergangenheit war das oftmals gescheitert.

Auch wenn es kein leichtes Unterfangen werden sollte, eine Eisbahn nach Velten zu holen, so ist es den beiden Stadtverordneten doch die Mühe wert. Denn, so heißt es in beider Begründung: "Der temporäre Betrieb einer mobilen Eislaufbahn trägt als attraktives Alleinstellungsmerkmal in der dunklen Jahreszeit zur gewünschten Belebung der Veltener Innenstadt bei." Mit dem Alleinstellungsmerkmal ist das so eine Sache. Bezieht man es auf eine Schlittschuhbahn mit richtigem Eis, liegen Künzel und Michaelis richtig. Allerdings gibt es im Tierpark Germendorf eine Kunstbahn zum Schlittschulaufen.

Auch in Neuruppin wagt sich dieser Tage mit Christian Juhre der Inhaber eines Veranstaltungsservices aufs Eis. Für die jetzt zu Ende gehende Ferienwoche hat er eine aus synthetischen Platten zusammengesetzte Bahn gemietet. Über Crowdfunding - also nicht auf Kosten der Stadtkasse - will er Geld einwerben, um die 200 Quadratmeter große Bahn kaufen zu können. 75 000 Euro an Spenden und Sponsoring muss er dafür einwerben. Bislang sind 20 700 Euro zusammengekommen. Am ertragreichsten hat sich die Bandenwerbung erwiesen. Bereits zwölf Unternehmen wollen für zwei Jahre einen Meter Werbefläche mieten. Kostenpunkt: 1 500 Euro.

Auf die Möglichkeit, die Bahn zu vermarkten und damit für Einnahmen zu sorgen, weist auch Petra Künzel hin. Die Stadtverordnete merkt zudem an, dass mit dem Verleih von Schlittschuhen, die der Bahnbesitzer zur Verfügung stellt, ebenfalls Einnahmen erzielt werden können. Damit finanziert auch der Neuruppiner die jetzige Probewoche. Eine weitere Möglichkeit würde darin bestehen, mit Imbiss- und Getränkeständen Geld einzuspielen. Das allerdings bleibt wohl einem privaten Betreiber vorbehalten. Die Stadt als Kioskbetreiber - schon rein rechtlich dürfte das Probleme geben.