Ort Dahmshöhe feiert 150. Geburtstag

Doch damit nicht genug: Saborowski hat längst Vorbereitungen für den Jahrestag getroffen, wie er schmunzelnd andeutet. Vorbereitungen unter anderem für eine Ausstellung von zahlreichen Ansichtskarten und Zeitungsartikeln, über die der Ortsvorsteher verfügt.

"Wir planen selbstverständlich eine große Festveranstaltung, die diesen Jahrestag für das kleine Dorf würdigt", erklärt Saborowski. Stattfinden soll das Fest voraussichtlich am 21. Oktober im Haus Dahmshöhe, dem überregional bedeutenden Heim des Lebenshilfe e.V. für Behinderte und ihre Angehörigen.

Doch wann ist denn nun das genaue Datum der offiziellen Ersterwähnung, die gemeinhin als Geburtsstunde eines Ortes verstanden wird? Es geht nach den Worten von Saborowski in diesem Falle um die sogenannte Ortsbenennung durch die königliche Regierung Preußens. Und die ereignete sich am 16. Oktober 1867. Ein wichtiges Datum für die Einheimischen, weiß der Altthymener Stadtverordnete.

Ebenso wichtig sei aber, dass es mit einer Feier nicht getan ist. "Vielmehr geht es vor dem Hintergrund dieses Jahrestages um eine spürbare Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner in Dahmshöhe", betont Saborowski. Selbstverständlich müsse auch etwas getan werden für die Qualität des Aufenthalts der jährlich tausenden Gäste von Haus Dahmshöhe. Und dazu gehörten bekanntlich An- und Abreise: "Aus diesen Gründen sollte der Zustand des Dahmshöher Weges unbedingt verbessert werden", erklärt der Ortsvorsteher. Das betreffe sowohl den Abschnitt zwischen der B 96 und dem Abzweig unmittelbar am Haus Dahmshöhe, wo sich die Brücke Schwaberowbach befindet, als auch den weiteren Weg an der Siedlung vorbei bis nach Altthymen. Im Oktober werden es zwei Jahre sein, dass die Stadtverordneten beschlossen, den Weg auch zwischen Bundesstraße und Haus Dahmshöhe ins Straßenverzeichnis aufzunehmen. Es sei seine feste Überzeugung, dass diese Straße nun auch von der Stadt zu unterhalten sei.

Der Dahmshöher Weg sei zu befestigen, und es seien Ausweichstellen für Pkw zu schaffen, erklärte Saborowski. Dem steht freilich die Haltung der Stadtverwaltung entgegen. Vor dem Hintergrund der Etat-Diskussion teilte die Verwaltung dem Ortsvorsteher mit, dass der Waldweg sich in einem "verkehrssicheren Zustand" befindet. Ein grundhafter Ausbau sei weiterhin nicht geplant, "und nach unserem Kenntnisstand von den Anliegern nicht gewünscht", heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung.

Saborowski kontert mit der "nachweislich überregionalen Bedeutung" des Lebenshilfe-Heimes Haus Dahmshöhe. "Vergangenes Jahr konnten rund 7 000 Gäste begrüßt werden", erklärt der Ortschef. Das gehe aus einer Statistik der Lebenshilfe hervor, in der davon gesprochen werde, 2 730 Mal seien die Zimmer gereinigt worden. "Es kann nicht sein, dass all diese Leute über eine Holperpiste fahren", sagt er. Der Weg müsse nun vernünftig hergerichtet werden, Fördermittel sollten dafür akquiriert und das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.

Was auch immer die Stadtverordneten entscheiden, eines sei sicher: Dahmshöhe hat im Oktober allen Grund zu feiern.