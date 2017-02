artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (dpa) Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) sind drei Bewohner verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag in der Küche des Wohnhauses inaus, wie das Lagezentrum in Potsdam mitteilte. Die drei Bewohner im Alter von zweimal 52 und 86 Jahren seien mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.