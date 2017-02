Kira Weidle bekommt Startplatz bei Ski-WM

artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) Der Deutsche Skiverband (DSV) hat einen der beiden noch offenen Startplätze bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz an Kira Weidle vergeben.

«Ihre Entwicklung in den letzten Jahren war ansprechend, und wir wollen ihr daher die Möglichkeit geben, erstmals bei Weltmeisterschaften an den Start zu gehen und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Karriere zu sammeln», sagte Alpindirektor Wolfgang Maier laut Mitteilung.

Die 21 Jahre alte Sportlerin vom SC Starnberg gab im Januar 2016 ihr Weltcup-Debüt. In den bislang 15 Rennen war der 17. Platz im Super-G von Garmisch-Partenkirchen vor zwei Wochen ihr bestes Resultat. Einen weiteren Startplatz will der DSV in den kommenden Tagen an eine Technikerin vergeben.

Die Ski-WM in der Schweiz beginnt offiziell am Montagabend mit der Eröffnungsfeier. Das erste Rennen ist der Damen-Super-G am Dienstag. Viktoria Rebensburg zählt dort zu den Kandidaten für eine Medaille.