Wusterwitz (MZV) Das Familienzentrum Wusterwitz und das Netzwerk "Gesunde Kinder" laden alle Eltern mit Kindern zum nächsten Familienfrühstück in die Wilhelm-Götze-Grundschule in die Ernst -Thälmann-Straße 58 ein. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 9. Februar, in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr statt. Hintergrund des Familienfrühstücks ist es, dass die Besucher die Initiatoren und auch andere Familien in gemütlicher Runde kennenlernen. Das Familienzentrum Wusterwitz und das Netzwerk "Gesunde Kinder" stehen hierbei Interessierten für diverse Fragen zur Verfügung. Schwerpunkt ist die Gesundheit und die Entwicklung des Kindes. Das Familienfrühstück findet regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat im Familienzentrum statt. Weitere Termine sind: Donnerstag, 9. März, Donnerstag, 13. April, und Donnerstag 11. Mai.