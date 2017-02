Nächste Hiobsbotschaft für Oranienburgs Handballer

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (skr) Die Hiobsbotschaften reißen für den Handball-Drittligisten Oranienburger HC einfach nicht ab. Nachdem sich bereits Christoph Genielke im Spiel gegen Schwerin (Kreuzbandriss) und Nils Müller in der Partie beim HSV Hamburg (Bruch eines Knochens im Sprunggelenk) verletzten und damit dem Team lange Zeit nicht zur Verfügung stehen werden, folgte in der zurückliegenden Trainingswoche nun der nächste Schock. In einer Einheit zog sich Josip Perkovic einen Bruch der Mittelhand zu. "Das ist bei einer Abwehraktion passiert", sagt OHC-Trainer Christian Pahl, der davon ausgeht, "zehn bis zwölf Wochen" nicht auf seinen Spieler zurückgreifen zu können. Je nach Heilungsverlauf könne diese Verletzung sogar das Saison-Aus bedeuten. "Josip wird in der nächsten Woche operiert", so Pahl.

Damit ist der Oranienburger Kader personell derart ausgedünnt, dass im Training improvisiert werden muss, um wettbewerbsnahe Übungen aufs Parkett zu bringen. "Da kommt es schon mal vor, dass ein Torhüter in die Abwehr muss", erklärt Rückraumspieler Robin Manderscheid.

Um sich so optimal wie möglich auf den kommenden Gegner, VfL Fredenbeck, vorzubereiten, hat der Drittligist Unterstützung aus den eigenen Reihen bekommen. Christian Riedel, der viele Jahre für die erste Männer-Mannschaft auflief und nun in der Reserve am Ball ist, hilft bei der von Verletzungen gebeutelten Truppe im Training aus. Christian Pahl ist ihm dafür "einfach nur dankbar. Ich bin froh, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Es ist so, als ob Christian nie weggewesen ist."

Die deutliche Niederlage beim HSV (21:29) ist nach Angaben von Manderscheid abgehakt. "Wir haben davor sehr konstant gespielt und es war klar, dass wir nicht jede Partie gewinnen würden." Er sagt aber auch, "dass unser Angriff und unsere Abwehr in Hamburg ein Totalausfall waren". Deshalb müsse sich das Team nun im Heimspiel gegen Fredenbeck wieder deutlich steigern.

Was genau beim OHC besser laufen muss als vor einer Woche, erklärt Christian Pahl: "Wir müssen diszipliniert und zielstrebig sein. Wenn wir es dann noch schaffen, Tempo und Aggressivität in die Partie zu bekommen, sind wir in der Lage, zu gewinnen."

Fredenbeck ist mit einem Rückraum ausgestattet, den der Oranienburger Robin Manderscheid als "wurfgewaltig bezeichnet". Es müsse gelingen, Spieler wie Maciek Tluczynski oder Lars Kratzenberg in den Griff zu bekommen.

Das VfL-Duo auf dem Feld in seinen Aktionen ganz auszuschalten, sei allerdings nicht möglich. "Wir können nicht verhindern, dass beide Tore werfen. Dafür ist ihre Qualität einfach zu hoch", sagt OHC-Trainer Pahl. Sich komplett auf sie zu fokussieren, könne nach hinten losgehen. "Tluczynski und Kratzenberg sind individuell so stark, dass sie immer auch ein Auge für den Nebenmann haben."

Das Hinspiel ging für Oranienburg in Fredenbeck mit 28:31 verloren. "Wir haben in dieser Partie lange Zeit geführt und deshalb einiges gutzumachen", sagt Robin Manderscheid. Anpfiff ist am Sonnabend um 18.30 Uhr in der heimischen MBS Arena.