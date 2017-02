artikel-ansicht/dg/0/

Wittenberge (dpa) Mit dem Wochenstart müssen sich Zugfahrgäste der Linie RE 6 in Berlin und Brandenburg auf längere Fahrzeiten einstellen. Weil Regionalzüge in die Werkstatt müssen, kommt es drei Wochen lang zu Ausfällen. Ab Montag entfallen die Züge in den Abschnitten Wittenberge-Wittstock/Dosse im Nordwesten Brandenburgs sowie Hennigsdorf-Berlin-Spandau, wie die Deutsche Bahn am Wochenende mitteilte. Stattdessen fahren Ersatzbusse. Darin sei die Beförderung von Fahrrädern allerdings nicht möglich.