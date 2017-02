Hendricks verteidigt ihre Bauernregeln: " Bewusste Fehldeutung "

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) «Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein»: Für solche Sprüche hat die Umweltministerin Ärger vom Agrarminister bekommen - nun keilt sie zurück. Es sei «bewusste Fehldeutung» zu behaupten, ihre spaßig gemeinte Plakatkampagne richte sich gegen die gesamte Landwirtschaft, heißt es in einem Brief von Barbara Hendricks an ihren Kabinettskollegen Christian Schmidt. Mit der Kampagne «Die neue Bauernregeln» will Hendricks Bürger dazu anregen, sich an einer Debatte über die Zukunft der Agrarpolitik in Europa zu beteiligen.