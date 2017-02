artikel-ansicht/dg/0/

Kairo (dpa) Kairo (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat eine umkämpfte Stadt nahe dem wichtigen Zentrum Al-Bab in Nordsyrien von protürkischen Rebellen zurückerobert. Die Dschihadisten nahmen das nur zwei Kilometer östlich von Al-Bab gelegene Basaah von den Aufständischen ein, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.