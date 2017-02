artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Die Moderatorin und Sängerin Ina Müller wäre gern Einzelkind gewesen. «Es war immer laut, immer war Action, immer war Kampf, immer war Teilen», sagte sie am Sonntag in einem Interview mit dem Privatsender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.