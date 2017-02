artikel-ansicht/dg/0/

St. Moritz (dpa) US-Skistar Lindsey Vonn startet bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz in drei Disziplinen. «Ich werde in der Abfahrt, dem Super-G und der Kombination fahren», berichtete Vonn einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549850/

«Ich hoffe, dass ich eine Medaille gewinnen kann. Das ist sicher das Ziel», sagte die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte. «Mein Selbstvertrauen ist sicher nicht so hoch wie normalerweise», meinte sie nach ihren zwei Stürzen in Cortina d'Ampezzo am vergangenen Wochenende. «Aber ich weiß, was es braucht, um eine Medaille zu gewinnen.» Die WM in der Schweiz geht vom 6. bis 19. Februar.