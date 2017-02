Schulanfänger in Wusterwitz

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterwitz (MZV) Eltern von Kindern, die im Herbst 2017 eingeschult werden sollen, können ihre Kinder ab dem morgigen Montag, 6. Februar, an der Wilhelm-Götze-Grundschule in Wusterwitz anmelden. Die Anmeldung hat immer in der für den Hauptwohnsitz des Kindes zuständigen Grundschule zu erfolgen. Die Anmeldung ist gemeinsam mit dem Kind vorzunehmen. Mit der Anmeldung ist die Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Familienstammbuch vorzulegen. Die Schulanmeldung findet am Montag, 6. Februar, Dienstag, 7. Februar, und Mittwoch, 8. Februar, im Sekretariat der Wilhelm-Götze-Schule statt. Montags und mittwochs können die Erziehungsberechtigten ihr Kind in der Zeit von 7.30 bis 13 Uhr. Am Dienstag ist eine Anmeldung von 7.30 bis 17 Uhr möglich. Zur Schulanmeldung ist die Bestätigung der Teilnahme am Sprachstandstest in der Kita mitzubringen.