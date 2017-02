Faschingsschwimmer stürzen sich in eiskalte Elbe

artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Bunt kostümiert haben sich 87 kühne Winterschwimmer in die eiskalte Elbe gestürzt. Sie nahmen am Sonntag am Dresdner Faschingsschwimmen teil, das die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) zum 19. Mal organisierte. Die Lufttemperatur betrug 4 Grad, das Wasser schaffte gar nur 0,5 Grad. "Das war richtig kalt", sagte DLRG-Sprecherin Frauke Herrmann. Der älteste Teilnehmer war 73, der jüngste 20.