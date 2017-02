artikel-ansicht/dg/0/

Belgrad (dpa) Die umstrittene Mauer in der zwischen Serben und Albanern geteilten Kosovo-Stadt Mitrovica ist abgerissen. Serbische Arbeiter zerstörten am Sonntag die Mauer bei der symbolisch wichtigen Brücke über den Ibar-Fluss. An ihr war die EU-Vermittlung zwischen den beiden verfeindeten Nachbarn in der letzten Woche gescheitert. Pristina und Belgrad begrüßten den Abriss als erstes Zeichen für eine Entspannung der aufgeheizten Lage. Zuletzt war sogar von Kriegsvorbereitungen die Rede gewesen.