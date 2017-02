artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Aus Berlin ist seit Dezember 2016 nach Angaben des Senats kein Flüchtling mehr nach Afghanistan abgeschoben worden. "Es gibt zwar keinen offiziellen Beschluss des rot-rot-grünen Senats dazu. Doch wir schauen uns jeden Einzelfall ganz genau an", sagte Martin Pallgen, Sprecher von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD), am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ein formeller Abschiebestopp, wie ihn Schleswig-Holstein für Flüchtlinge aus Afghanistan beschlossen habe, stehe momentan nicht an, sagte Pallgen.

Der Bund und verschiedene Bundesländer haben in den vergangenen Monaten mehrmals abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben. Das Land am Hindukusch gelte in bestimmten Regionen als sicher, hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärt.

Nach Angaben von Pallgen will der Senat die Ausgangslage in Berlin zunächst klären. Es werde festgestellt, wie viele Afghanen von Abschiebungen betroffen wären, wohin sie abgeschoben werden sollen oder können. So gebe es ja auch solche, die nach dem Dublin-Abkommen in sichere Drittstaaten in Europa zurückgeführt werden sollen.