1:7 in Wolfsburg: Berlin verspielt direkte Playoff-Quali

Wolfsburg (dpa) Die Eisbären Berlin haben die direkte Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) endgültig verspielt. Die Grizzlys Wolfsburg deklassierten den früheren Serienmeister mit 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) und festigten damit ihren Platz unter den Top Sechs der Liga.

Dieser ist für die Eisbären bei nur noch fünf Vorrundenspielen nun auch rechnerisch unerreichbar. Das Team vom früheren Bundestrainer Uwe Krupp muss sich damit ab Anfang März wahrscheinlich durch die Vor-Qualifikation kämpfen. Spieler des Spiels war Wolfsburgs Brent Aubin mit drei Toren.

Die Düsseldorfer EG wird dagegen wahrscheinlich nicht einmal die Playoff-Vor-Qualifikation erreichen. Trotz eines engagierten Spiels beim Tabellenführer und Meister EHC Red Bull München verlor die DEG mit 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Der achtmalige Meister hat damit weiterhin elf Punkte Rückstand auf Berlin auf Platz zehn, allerdings auch noch drei Spiele mehr als die Eisbären zu absolvieren.

Wieder etwas mehr hoffen auf die Playoff-Teilnahme können dagegen die Schwenninger Wild Wings. Die Schwarzwälder siegten mit 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) beim DEL-Überraschungsteam Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Das entscheidende Tor erzielte Torjäger Will Acton in der Verlängerung. Bereits am Freitag hatte Schwenningen die DEG besiegt. Die Wild Wings haben als Elfter nun noch sieben Punkte auf Berlin aufzuholen.