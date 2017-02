artikel-ansicht/dg/0/

Kabul/Islamabad (dpa) In Pakistan und Afghanistan sind nach Winterunwettern und Lawinenabgängen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die afghanische Katastrophenschutzbehörde (ANDMA) sprach am Sonntag von mindestens 87 Toten und 16 Verletzten in mehreren Provinzen in den vergangenen drei Tagen.