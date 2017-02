Erneut mehr Zuzüge als Wegzüge

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im Laufe des Jahres hatte sich der Trend bereits abgezeichnet und verstetigt. Offizielle Zahlen aus dem Melderegister bestätigen es jetzt. Eberswalde ist weiter auf Wachstumskurs. Per 31. Dezember 2016 waren 41 134 Bürger in der Barnimer Kreisstadt mit Hauptwohnsitz angemeldet. 580 mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen 526 Bürger, die in Eberswalde einen Nebenwohnsitz haben. Mit diesem leichten Plus stabilisiert sich also die Bevölkerungsentwicklung.