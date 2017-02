"Gropius" sucht neuen Verwaltungsdirektor

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium, umfangreiche betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Erfahrung im Krankenhausmanagement, Verhandlungsgeschick und dazu idealerweise noch Interesse an Psychiatrie. So sieht das Profil der gesuchten Fachkraft aus. Interessenten müssen sich allerdings sputen. Denn am 17. Februar endet die Bewerbungsfrist. Die Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG), der kommunale Klinikkonzern, hat die Stelle des Verwaltungsdirektors am Martin-Gropius-Krankenhaus öffentlich ausgeschrieben. Zum 1. Juli soll der Posten neu besetzt werden. Als "Altersnachfolge", wie es auf der Homepage der GLG heißt.

Amtsinhaberin Monika Born scheidet Mitte des Jahres aus, die 63-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Mit ihr geht eine Institution. Born ist im Unternehmensverbund die dienstälteste Verwaltungschefin. Seit 35 Jahren arbeitet sie an der Oderberger Straße. 1982 fing sie als Wirtschaftsleiterin in der damaligen Bezirksnervenklinik an, wenig später stieg sie schon zum Ökonomischen Direktor auf.

In all den Jahren ist nicht nur sie selbst mehrfach innerhalb des Hospitals umgezogen. Die Klinik selbst hat seit den 1980er-Jahren einen gravierenden Wandel erlebt. Einen Wandel, den Born mitgestaltet hat. Etwa die Sanierung des historischen Gropius-Baus, die Verhandlungen zum Verkauf der früheren Landesklinik an die heutige GLG oder den Neubau des Maßregelvollzugs. Bei allen Veränderungen - das "Gropius" schreibt seit der Wende schwarze Zahlen und gilt als Rückgrat der GLG.