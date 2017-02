Bernauer am Rathaus-Thema stark interessiert

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die Debatte über den Neubau eines Rathauses in Bernau bewegt die Bürger mehr, als mancher Politiker es möglicherweise annimmt. Deutlich wurde dies am Sonnabendvormittag bei einer Straßenaktion der Bernauer Linken vor dem Bahnhof der Stadt. Nur wenige Einwohner gaben den Kommunalpolitikern einen Korb, die meisten ließen sich auf ein Gespräch ein. "Ich verfolge das Thema durchaus und bin der Meinung, wir brauchen ein neues Rathaus. Schließlich steuern wir demnächst auf 40 000 Einwohner zu. Und Bernau wächst weiter", reagierten Janina und Jens Müller im Gespräch mit der Linken-Fraktionschefin Dagmar Enkelmann.

Janina und Jens Müller (v.r.) beklagen im Gespräch mit Dagmar Enkelmann und Josef Keil die Barrieren in den Bernauer Verwaltungsstandorten. © MOZ/Hans Still

Eingereiht hatte sich bei der Aktion der Linken auch Josef Keil von der SPD. "Wir sind ebenfalls für den Neubau und wollen gemeinsam etwas dafür tun, dass am Ende gebaut wird. Da stelle ich mich auch neben die Linken", argumentierte der Sozialdemokrat. Dagmar Enkelmann kündigte am Sonnabend seitens der Linken eigene Plakatierungen zum Bürgerentscheid an, der am 5. März stattfinden wird.

Über die jüngste Zerstörung etlicher Plakate der Unabhängigen zeigte sie sich erschüttert. "Ich halte das für einen Frevel, man sollte mit Argumenten überzeugen", reagierte sie.