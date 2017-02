Abgeordnete bestätigen Sportprojekte

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Kreis Barnim will die Arbeit in Sportvereinen und in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen weiter finanziell unterstützen. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistages stimmte daher zwei entsprechenden Beschlüssen zu. Bereits in diesem Monat könnten die ersten Gelder ausgezahlt werden.