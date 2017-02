Zugfahrt nach Berlin 25 Minuten länger

artikel-ansicht/dg/0/

Die Fahrtzeit von Schwedt bis Berlin-Hauptbahnhof betrug bisher knapp 90 Minuten. Sie verlängert sich jetzt um 20 bis 25 Minuten. Zwischen Bernau und Gesundbrunnen ist der Streckenabschnitt Blankenburg-Karow für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, die Züge werden über Berlin-Lichtenberg umgeleitet. Die meisten Züge halten in Lichtenberg, einige wenige nicht.

In Berlin-Hauptbahnhof wird die Linie außerdem geteilt. Wer mit dem RE 3 wie bisher weiter nach Südkreuz, Luckenwalde, Lutherstadt Wittenberg oder Elsterwerda reisen will, muss auf dem Hauptbahnhof umsteigen. Richtung Norden fahren die Züge aus Hauptbahnhof und Gesundbrunnen künftig früher ab. Da der RE 3 aus Norden später am Hauptbahnhof ankommt, gibt es dort im gleichen Takt keinen direkten Anschluss in Richtung Süden.