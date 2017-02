Ina Müller: Laut, derb und gefühlvoll

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (MOZ) Sie füllt die Bühne, als wäre sie ein Orchester. Ina Müller, Sängerin, Moderatorin und Entertainerin, ist ein Energiepaket, eine schlagfertige, witzige One-Woman-Show, die am Freitagabend in Cottbus ihre Energie in der Stadthalle verströmt, als besitze sie unendliche Vorräte. Der erste Song "Zimmer 410" ist eine Hommage an die Hotelzimmer, die sie, ihre fünfköpfige Band und die zwei Background-Sängerinnen auf der ausverkauften Tour bewohnen. Und sie schmeichelt der Stadt: Ja, die großen Hallen in Hannover und Berlin sind toll, schon klar. "Aber so richtig schön machen wir es uns heute Abend", kündigt sie an und Jubel brandet auf.

Von Anfang an hat sie den Saal im Griff, wechselt von Gesang zu fast kabarettistischen Einlagen. Wie ihre Liedertexte sind diese perfekt gesetzt. Ina Müller gibt einem wie nebenbei das Gefühl, zu wissen, wie man sich fühlt. Unter dem Gelächter des Publikums hilft sie zwei zu spät Kommenden, die direkt vor der Bühne herumirren, ins Hochparkett und kommentiert trocken: "Hier vorne, das sind die teureren Weihnachtsgeschenke." Man möchte von ihrem Wortwitz nicht aufgespießt werden. Nicht umsonst bedankt sie sich bei den vielen Männern im Saal, mitgekommen zu sein: "Obwohl ich immer so auf euch herumhacke". Spricht's und zitiert aus einem Buch namens "Der Mann, die Sackgasse".

Doch das Laute, Derbe ist nur die eine Seite der erfolgreichen Künstlerin, die mit ihrer Fernsehsendung "Inas Nacht" bekannt wurde, einem Format, das im deutschen Fernsehen einmalig ist. Wenn sie die Ballade über ein nichtgeborenes Kind "Wie du wohl wärst" anstimmt, wird es ganz still im Saal. Für einen kleinen Moment könnte man meinen, sie gebe sich preis - doch mit dem letzten Ton kann Ina Müller umschalten und erneut die selbstbewusste Rampensau geben.

"Sie schreit nur noch bei Zalando" erzählt vom Untergang glücklichen Ehelebens und das witzige "Wenn du jetzt aufstehst" von der Angst, dass Jüngere im Zug aufstehen, um ihr einen Platz anzubieten. "Wenn du jetzt aufstehst, wär das mein erster Schritt zur letzten Ruhe."

Der Blick ins Publikum zeigt: Ina Müller ist Projektionsfläche, sie spricht aus, was andere sich nicht trauen. Sie ist die Freundin, die man gerne hätte, weil mit ihr bestimmt alles leichter wäre, witziger natürlich und irgendwie aufregend. Viele können sich vor Lachen nicht mehr halten, als sie - im Dialog mit ihren Fettzellen - das angebliche Wunderwerk Mensch auf die Schippe nimmt und fragt, warum sich alles, "Pickel, Flechten und Falten immer im Gesicht abspielt - dabei wäre am Arsch so viel Platz".

Das Band, das sie auch mit dem Publikum in Cottbus verbindet, besteht aus ihrer Erdung. Ina Müller verschweigt ihre Herkunft nicht, das Land zwischen "Marsch und Torf" ist ihre Heimat. Man kann sich vorstellen, wie das war mit ihren vier Schwestern, ihren Eltern und Großeltern in einem Haus. Wenn sie von der Bushaltestelle als "Tor zur Welt" singt, dann wissen auch die Brandenburger genau, was gemeint ist. "Bleiben Sie, wie sie sind", flüstert ein schüchterner Enrico, der der Verehrten Rosen überreicht und vermutlich ausspricht, was viele denken: Dass sie sich treu bleiben soll, weil man ihr das abnimmt, weil sie authentisch ist.

Mit vielen ihrer Lieder scheint sie dem Publikum aus dem Herzen zu sprechen. Der Anteil der mitgesungenen Texte ist hoch. "Halt mich doch einfach mal fest", heißt es im Klammerblues von ihrer aktuellen CD "Ich bin die". Es ist zu spüren, für wie viele Frauen im Saal Ina Müller wie ein Medium für diesen Satz ist. Sie singt die inneren Monologe, sie gibt den Gedanken Form. Dabei tanzt, schaukelt, hopst und swingt die 51-Jährige und unterhält zweieinhalb Stunden in Bestform. Am Ende ist die Energie im Saal verteilt. Wer will, kann sie mit nach Hause nehmen.