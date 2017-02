Nachbarn sollen informiert werden

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein (MOZ) Etwa 30 Dorfbewohner waren am Freitagabend der Einladung zum 1. Reitweiner Stammtisch ins Gasthaus "Am Sporn" gefolgt. Thema war die geplante Putenmastanlage am Dorfrand. Um sie zu verhindern, wollen die Stammtisch-Teilnehmer ihre Nachbarn mobilisieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549909/

"Mich würde schon interessieren, was andere Reitweiner darüber denken", sagt eine Frau, nachdem Gemeindevertreter Johannes gr. Darrelmann noch einmal resümiert hat, warum sich der Bauausschuss der Gemeinde einhellig gegen das Putenmastvorhaben ausgesprochen hat. Viele, vor allem ältere Dorfbewohner meinten, man könne eh nichts dagegen tun, kommt eine Antwort aus der Runde. Dann meldet sich eine ältere Dame zu Wort.

"Wir sind aus der Stadt Zugezogene. Aber ich fand es immer schlimm, wenn Zuzügler wegen eines zu laut krähenden Hahnes oder bellenden Hundes gleich vor Gericht ziehen. Das gehört doch zum Landleben wie die Landwirtschaft. Deshalb hatten wir auch nichts gegen das Vorhaben. Aber jetzt sehe ich das anders. Die vorgebrachten Argumente haben mich umdenken lassen", erklärt die Reitweinerin.

Die Angst vor multiresistenten Keimen steht im Raum, die der Wind ins Dorf tragen oder die ins Grundwasser gelangen könnten. Und Befürchtungen wegen erheblicher Geruchsbelästigungen. "Hat mal einer nachgefragt, wie das die Bleyener oder Alt Tuchebander sehen? Dort gibt es doch schon Putenmastanlagen", fragt ein Mann. Nein, er habe nur von übel riechenden Mist-Zwischenlagern gehört, die auch schon mal in Brand gerieten, sagt Darrelmann.

"Es muss doch nicht erst dazu kommen, dass so was auch bei uns passiert", meldet sich dann eine junge Reitweinerin zu Wort. Sie hält mehrere MOZ-Ausgaben aus dieser Woche hoch. Es gab eine ganze Reihe Berichte über Fälle von Geflügelpest in der Seelower Region und das darauf folgende Keulen Zehntausender Tiere sowie über einen Stallbrand, bei dem Tausende Entenküken erstickten. Dass der Antragsteller für die Reitweiner Anlage Ausnahmegenehmigungen für den Brandschutz beantragt hat, stößt angesichts dessen auf Unverständnis.

"So eine Anlage ist einfach zu groß für Reitwein", meint Bürgermeister Karl-Friedrich Tietz. Er hofft, dass das Umweltrecht den Dorfbewohnern hilft, das Vorhaben zu verhindern. Viele Reitweiner seien einst über die Ausweisung der FFH- und Natura-2000-Schutzgebiete nicht erfreut gewesen, erinnert er. "Aber heute könnten die uns helfen", so Tietz.

Viele Argumente kommen noch auf den (Stamm-)Tisch: Etwa, dass in der Anlage kaum mehr als drei Arbeitsplätze entstehen würden. Oder dass mit Blick auf den Odega-Sitz "Reitwein den Dreck und Golzow die Steuern kriegen" würde. Letztlich geht es in der Runde nur noch darum, was man tun könne, um die Umrüstung der alten Rinderställe zu verhindern. Dass die Gemeindevertreter den Bauantrag am 15. Februar ablehnen werden, gilt als sicher. Schließlich haben das die fünf Mitglieder des Bauausschusses bereits getan. Sie sind die Mehrheit im Kreise der nur noch neun Abgeordneten.

Dass die Amtsverwaltung Lebus keinen formalen Fehler beim Ausfüllen der Unterlagen für die Stellungnahme macht, darauf will Anwalt Johannes gr. Darrelmann achten. Als entscheidendes Problem sieht er, dass das Bauordnungsamt des Landkreises als Genehmigungsbehörde das gemeindliche Einvernehmen ersetzen könnte, wie es im Amtsdeutsch heißt.

"Wir sollten die Behörde mit Protestbriefen bombardieren", ruft ein streitbarer Bio-Bauer in die Runde. Doch Darrelmann bremst: Dafür sei es zu früh, man sollte die Entscheidung erst abwarten. Untätig will keiner sein. Man wolle alle Dorfbewohner informieren und eine Unterschriftenaktion vorbereiten, heißt es. Am 10. Februar werden die Reitweiner ab 19 Uhr erneut an den Stammtisch eingeladen, kündet Gemeindevertreter Detlef Schieberle an.