Respekt vor Abwehr abgelegt

"Die Frankfurterinnen haben super gekämpft und ein gutes Eins-Eins-Spiel gezeigt. Wir haben gegen eine Mannschaft gesiegt, die sich nie aufgegeben hat. Sie holt ganz gewiss noch ihre Punkte", zollte Kirchhofs Trainer Christian Denk dem jungen FHC-Team (10.) Respekt. Seine Mannschaft, die erneut den Aufstieg zum Ziel hat war kompromisslos ins Spiel gestartet. "Wir konnten unser temporeiches Spiel gut aufziehen." Und wie.

Nach acht Minuten waren die Kirchhoferinnen bereits zum 6:0 davongezogen, hatte allein Rückraumspielerin Diana Sabljak dreimal getroffen. Auf Frankfurter Seite gelang nach mehreren erfolglosen Aktionen erst in der 9. Minute der Durchbruch, als Vivien Groke mit einem flachen Wurf den Anschlusstreffer erzielte. Damit war der Bann gebrochen.

Allerdings blieb auf dem Feld ersichtlich, wer das Sagen hat. Die Gäste spielten ihre Stärken vehement aus und erkämpften sich mehrfach einen sieben-Tore-Vorsprung (4:11, 7:14). Sie setzten vor allem durch Hannah Grothnes und Dionne Visser schnelle Konter und hatten nach zwei, drei Pässen meist ohne jegliche FHC-Gegenwehr den Ball nach vorn gespielt und kamen trotz der insgesamt gut haltenden Mandy Schneider leicht zum Abschluss. Aber den Finessen der Kirchhofer, die aus allen Positionen trafen, hatte sie in der ersten Halbzeit nicht genug entgegenzusetzen.

Wieder einmal traten sich die Frankfurterinnen schwer, mit Vehemenz den Weg direkt über die Kreismitte zu suchen. Wenn doch, waren sie dem Klammern und Festhalten der Gegnerinnen nicht gewachsen, die mit drei Zeitstrafen in den ersten 30 Minuten noch gut davon kamen. Dass der FHC Spielsituationen aber auch ausnutzen kann, bewiesen die jungen Frauen in der 28. Minute, als es gelang, am eigenen Torraum der SG den Ball abzunehmen. Kathi Müller erreichte ein weiter Passwurf und nach schnellem Lauf schaffte sie das 10:15. Mit diesem noch optimistisch stimmenden Stand ging es in die Halbzeit. Da atmete auch Nico Skuldzus, seit zehn Jahren Mitglied im FHC-Fanclub, etwas auf: "Den Anfang haben wir ganz schön verschlafen, aber im zweiten Teil der ersten Halbzeit gezeigt, was wir können und bringen müssen."

Die zweite Halbzeit begannen die Frankfurterinnen in Unterzahl nach einer Zeitstrafe. Unzureichende Deckungsarbeit erleichterte es dem Denk-Team, sich immer wieder erfolgreich durchzusetzen. Dessen körperliche Präsenz und sowohl sichere als auch stärkere Wurfgewalt ließ es bis zu einem Zwischenstand von 23:13 (51.) davonziehen. Kurz danach sorgte ein technisches Problem am Computer für die zweite längere Spielunterbrechung, nachdem es schon zuvor Diskussionen zwischen den Schiedsrichtern und Kirchhofern wegen einer Regeldurchsetzung gegeben hatte.

Als es weiterging, war es der inzwischen eingewechselten Frankfurter Torhüterin Yania Silva Alfonso vorbehalten, das 15. Tor für den FHC zu erzielen. Ihr Wurf zu Emilia Heinrich ging vorbei und der Ball kullerte ins leere Gehäuse, da die Kirchhoferinnen zum wiederholten Mal wegen einer Zeitstrafe statt der Feldspielerin die Torhüterin aus dem Spiel genommen hatten.

Noch einmal Leben ins Frankfurter Geschehen kam, als erstmals nach mehrmonatiger Verletzungspause Michelle Dürrwald und Maria Heinke - von den Zuschauern mit einem extra-Beifall begleitet - den Ball übernahmen und das gleich erfolgreich. In den letzten Minuten gestaltete sich die Partie bis zum abschließenden 20:28 ausgeglichen.

"Dieser acht-Tore-Vorsprung ist keine Selbstverständlichkeit, die Zeitstrafen haben uns immer wieder aus dem Konzept gebracht", resümierte Christian Denk für die Gäste. Überrascht hatte ihn die immer präsente 17-jährige Hannah Grothnes, die sonst selten eingesetzt wird.

"Wir hatten in den ersten zehn Minuten zu viel Respekt. Die aggressive Abwehr der Kirchhofer hatte sich zu sehr in den Köpfen der Mädchen festgesetzt. Aber es gab kein Aufstecken", blickte FHC-Trainer Dietmar Schmidt auf den Anfang. Er ist zufrieden, dass Chantal Bartholomé, die nach ihrer Verletzung ihr zweites Spiel voll bestritt, wieder fit ist. Dürrwald und Heinke sollten ihre ersten Spielminuten erleben. In den nächsten Tagen würde sich zeigen, wie sie die verkraftet hätten.

FHC: Yania Silva Alfonso, Mandy Schneider, Emilia Heinrich, Jasmin Henschel, Svjetlana Kresovic, Antonia Zimmermann, Vivien Groke, Anne Weier, Michelle Dürrwald, Maria Heinke, Chantal Bartholomé, Kathleen Müller, Sabrina Genilke, Carolin Stiehl

Kirchhof: Frederikke Siggard Paula Küllmer - Hannah Grothnes, Andra Lucas, Danique Boonkamp, Laura Nolte, Christin Kühlborn, Diana Sabljak, Simone Larsen Poulsen, Rica Wäscher, Sharelle Maarse, Dionne Visser, Kim Chiara Mai (Torangaben fehlen wegen technischer Panne)

Zeitstrafen: FHC 4, Kirchhof 8 - Siebenmeter: 1/0, Kirchhof 2/1 - Schiedsrichter: Felix Magalowski, André Schwieger- Zuschauer: 217